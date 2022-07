Uničov představuje tradiční třetiligovou kvalitu. Prezentuje se jednoduchým útočným fotbalem, zejména s nakopávaným i míči na dva vysoké útočné hroty Tomáše Komendu a Aleše Krče. I proti druholigovému soupeři se oba dokázali prosadit a dostávat se do šancí. V prvním poločase Krč jednu takovou využil k vyrovnání, hned po začátku druhého z něj domácí nastřelili břevno.

Příprava:

SK Uničov – MFK Vyškov 1:2

Poločas: 1:1. Branky: 23. Krč – 15. Vintr, 49. Lacík.

MFK: Jícha (70. Kvapil) – Ilko, Štěpánek, Fofana, Němeček (46. Oulehla) – Kanakimana (46. Lacík), Lahodný (46. Cabadaj), Weber (46. Moučka), Krška (70. Matys), Klesa (46. Dani Lual) – Vintr (46. Kratochvíla). Trenér: Jan Trousil.

„Tento styl nám dělal potíže i v soutěži a musíme s tím něco udělat, protože po těch rychlých protiútocích by nás ve druhé lize soupeři trestali,“ sdělil trenér Vyškovanů Jan Trousil.

Jeho tým ovšem v zápase roli favorita potvrzoval. Měl častěji míč na kopačkách a více šancí, ale ani tentokrát nebyl trenér s jejich zakončením spokojený. Do druhého poločasu udělali oba šéfové střídaček větší změny a převaha hostů se ještě zvýšila. Na domácí břevno zareagovali vedoucím gólem Barnabáše Lacíka a zejména po standardních situacích a centrech se dostávali do příležitostí. Skóre už se ale nezměnilo, a to i zásluhou minimálně tří bravurních zákroků domácího gólmana na brankové čáře.

„Na některých našich hráčích byla znát únava po tom měsíčním prakticky fyzickém bloku. Zápas s kvalitním soupeřem, ale určitě splnil svůj účel. Defenzívu už jsem zmínil a mrzí mě i to, že jsme nevyužili situace, kdy jsme mohli odskočit na větší brankový rozdíl. Jenže vždycky, když jsme měli větší tlak, tak jsme po nějakém jejich odkopu nechávali jejich útočníkům hodně volného prostoru a oni prokazovali, že jsou pořád dobří a tohle jim sedí,“ dodal Trousil.

Před startem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sehrají jeho svěřenci ještě dva přípravné zápasy. Ve středu s nováčkem Moravskoslezské ligy Hodonínem ve Zbýšově (17.00) a v sobotu 23. července s 1. SC Znojmo ve Slavkově u Brna (9.15).