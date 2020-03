Po tři a půl měsíce dlouhé pauze a prvním zápase jarní části sezony, ve kterém Zbrojovka porazila poslední Sokolov 1:0, je teď čeká další odmlka.

Zatím ale není jasné, jak dlouho tentokrát volno potrvá. „Nezbývá nic jiného než nařízení vlády respektovat. Jde o celosvětový problém, musíme situaci přijmout tak, jaká je. Fotbalová asociace neměla jinou variantu než soutěž pozastavit. Zdraví je přednější než sport,“ popisuje brněnský záložník Adam Fousek.

Se svým týmem v této sezoně patří k jednomu z favoritů na postup do nejvyšší české soutěže. Sezonu by proto rád dohrál, a to případně i v letních měsících. „Vzhledem k tomu, že se Zbrojovkou chceme postoupit do první ligy, rád bych sezonu dohrál i se zpožděním. Kdyby se předčasně ukončila, tak kdo ví, jestli by se pak vůbec ještě hrála nadstavbová část. Nedokážu si představit, jaké by to bylo,“ líčí.

Další tréninky

Víc volna ale hráče brněnské Zbrojovky v následujících dnech nečeká. Se čtyřiatřiceti body je tým na třetím místě FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a i přes pauzu nechce nechat nic náhodě. „Zatím jedeme dál podle plánu, nic se pro nás nemění. Máme rozepsané tréninky a jediné, co musíme trošku upravit, je počet hráčů na tréninku. Vzhledem k nařízení se můžeme sejít maximálně ve třiceti lidech. Zatím ale nevíme, jak to uděláme,“ sděluje šestadvacetiletý Fousek.

Zatím není jasné, jestli se Ligová fotbalová asociace rozhodne soutěž pouze posunout, nebo ji ukončí, stejně jako se stalo v hokejové extralize.

Náročné to proto podle Fouska po zimním přípravném období nebude jen fyzicky. Dlouhé čekání a nejistota jsou namáhavé také na psychiku hráčů. „Každý hraje radši zápasy naostro, než jen trénuje. Všichni jsme se na utkání těšili. Pro většinu sportovců je to náročné hlavně psychicky, nikdy jsme se s ničím podobným nesetkali,“ vysvětluje.

Fousek se řídí několika doporučenými opatřeními, zároveň se ale snaží nepanikařit. „Snažím se dbát víc na hygienu, jinak se neomezuji. Snažím se na to moc nemyslet a zůstat hlavně v klidu,“ vypráví.

Městskou hromadnou dopravu už v poslední době moc nevyužívá. „V listopadu jsem si do Brna dovezl auto, takže cestuji především tím. Hromadnou dopravou už teď moc nejezdím,“ dodává Fousek.