Člen širšího kádru české reprezentace do 21 let Mezera na podzim nastupoval v druholigové Příbrami. Po jednom přípravném zápase ovšem brněnský klub oznámil, že jeho testování skončilo. „Myslím, že Jirka Mezera by levého stopera určitě odehrál, ale druhou půlku hrál na beku, tam mu to nevyhovovalo,“ popsal jeho vystoupení brněnský kouč gólmanů Martin Doležal, který mužstvo vedl při nemoci trenérů Richarda Dostálka i Jozefa Dojčana.

Devátý tým slovenské nejvyšší soutěže Trenčín uštědřil Zbrojovce v přípravě první porážku, která odkryla některé nedostatky. „Vyzkoušeli jsme si jiný herní styl. Hráli jsme proti obrovské kvalitě a byla to pro nás ukázka, jak se pak bude hrát liga. Pro hráče je to ponaučení, aby věděli, že se takhle dá hrát fotbal,“ líčil Doležal.

Brněnské mužstvo se snažilo tvořit hru, ovšem trenčínský sok každé zaváhání ztrestal. „Snažíme se dávat šanci všem našim hráčům, protože potřebujeme rozložit zápasové vytížení. Hru jsme podřídili výsledku, že se na to dobře nedívá a že nenapadáme po celém hřišti, je prostě realita. Momentálně nemáme hráče na to, abychom hráli celoplošný presink. Kdybychom měli vyšší kvalitu, mohli jsme zápas i otočit, byť soupeř byl na míči lepší,“ doplnil Doležal.

V sobotu zakončí Zbrojovka skupinu D Tipsport ligy na olomouckém trávníku. „Zápas s těžkým soupeřem nám zase něco ukáže. Uvidíme, zda budeme potřebovat kádr doplnit, ale to není otázka na mě. Rádi bychom kvalitu zvýšili a samozřejmě musí kluci pracovat na tom, aby ji zvýšili u sebe. To je otázka času. Ne že ti hráči nejsou, ale musíme je vybírat výhledově do ligy, nechceme být unáhlení,“ podotkl trenér.

Nadějně vypadá aspoň rekonvalescence útočníka Jakuba Řezníčka. Poranil si kloubní pouzdro kotníku a za dva týdny už by mohl cvičit s fyzioterapeutem. „Naštěstí nehrajeme už brzy soutěž, takže je čas. Řezňa podobné zranění měl a podle informací, které nám dává on i doktoři, by to nemělo být tak tragické. Záleží na něm, jak bude pracovat a co mu zdraví dovolí,“ poznamenal Doležal.

Zbrojovka Brno – Trenčín 1:3 (0:1)

Branky: 72. Přichystal - 9. Letenay, 79. a 85. Ikoba. Rozhodčí: Cieslar - Podaný, Dohnálek.

Zbrojovka Brno: Šiman - Šural, Endl, Mezera, Moravec (46. Hlavica) - Štepanovský (46. Přichystal), Texl (46. Kohoutek), Mach (66. Kamenský), Nečas (46. Ševčík) - Fousek (66. Pragr) - Hladík (66. Sedlák).

Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Pirinen, Madu – Kadák, Hollý, Zubairu – Gaži, Letenay, Azango. Střídali Babka, Bagín, Kozlovský, Gajdoš, Ikoba, Ibrahim, Slávik, Kmeť, Tučný.