Jako jeden ze znaků změny a snahy o lepší komunikaci s fanoušky uspořádala v úterý večer fotbalová Zbrojovka Brno na stadionu v Srbské ulici setkání s příznivci. Na dotazy zhruba padesátky návštěvníků odpovídal zástupce budoucího majoritního vlastníka Portivy Pavel Svoreň, sportovní manažer Zdeněk Psotka, trenér Luděk Klusáček a zkušení fotbalisté Jakub Řezníček s Jakubem Šuralem. Takřka hodinu a půl trvající diskuzi ukončil potlesk přítomných.

Vedení fotbalové Zbrojovky a trenér i vybraní hráči se v úterý zúčastnili setkání s fanoušky na stadionu v Srbské ulici. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Fanoušky v úvodu zajímala především výstavba nového stadionu. „Nechceme stavět vzdušné zámky. Lužánky nepokládám za realistickou variantu. Jsou jiní hráči, kteří o tom rozhodují. Než snít o utopii za Lužánkami, tak řeknu radši, pojďme na Výstaviště," reagoval Svoreň, jenž byl podle svých slov hybatelem vstupu Portivy do klubu. „Nazrál čas vrátit Brnu, co nám dalo. Žiju tu už patnáct let a je mi trapné, v jakém stavu je Zbrojovka a jak se jí každý směje. Chceme to změnit," přesvědčoval Svoreň.

Návštěvníky dále zajímalo případné posílení brněnského týmu, který má za sebou matný vstup do druholigové sezony, když je po šesti kolech šestý. „Chceme do konce přestupního období (8. září - pozn.red.) pět hráčů dovnitř a pět hráčů ven. Hodláme taky nachystat kádr pro příští sezonu, osmdesáti procentům hráčů končí smlouva po tomto ročníku," zmínil Psotka.

Ten taky reagoval na spekulace kolem odchodu nigerijského záložníka Alliho, jenž má mít namířeno do Českých Budějovic. „Rozhodně nic není dotaženo. Jednání probíhají, ale nejsou splněny základní podmínky pro jeho hostování," zdůraznil nový sportovní manažer brněnského klubu.

Ten také prozradil, že od 1. září nastoupí do klubu nový šéftrenér mládeže, jehož jméno ovšem přímo nezmínil. „Hledali jsme především schopného manažera, který nám pomůže v naší situaci, kdy bojujeme s infrastrukturou a také vztahy mezi kluby," zmínil Psotka.

Trenér Klusáček zase odpovídal na dotazy ohledně slabin současného týmu, jenž zatím neplní roli favorita druhé ligy. „Máme problém v defenzivě a na postu krajních obránců. Vzadu nejsme pevní a furt se klepem, co zas přijde," podotkl nový brněnský stratég, jenž věří že se tým brzy sehraje a své výkony po posílení vylepší. „Ještě to může trvat tři čtyři kola, ale kluci se postupně pořád víc a víc sehrávají," poznamenal Klusáček, jenž odpovídal i na četné otázky fanoušků ohledně konkrétních herních situací.

Kanonýr Řezníček zase uklidnil dotazujícího, že tým má navzdory nevyvedenému startu pouze jeden cíl - postup do nejvyšší soutěže. „Nálada v kabině je dobrá a ambice jsou jasné. Bez toho by to nešlo. Samozřejmě teď to skřípe, protože máme hodně nových hráčů, ale všichni známe cíl," přesvědčoval.

Nové vedení brněnského klubu, které získá majoritní podíl ve druhé polovině sezony, by ze setkávání s fanoušky rádo udělalo tradici. „Představuju si, že se potkáme jednou za půl roku nebo za rok," dodal Svoreň.