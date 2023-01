Jenže vybraná sestava svou šanci ukázat se příliš nevyužila. Právě naopak. „Bylo tam hodně věcí, které se mi nelíbily. Stále se snažíme být pozitivní, protože je to dnes moderní. Ale nám se ukázalo, že musí přijít jistá redukce kádru. Hlavně mě mrzí, že kluci, kteří nastoupili, měli osud ve svých rukách a opět se jim to nepovedlo. Týden co týden, měsíc co měsíc přitom dostávají další a další šanci,“ hodnotil trenér.

Zbrojovka v generálce se Slovanem padla, hlavou po rohovém kopu ji srazil Kucka

O tom, jak velké zúžení kádru po druhé prohře bude, hodlá líšeňské vedení jednat v týdnu. Na turecké soustředění, kam se brněnský celek vydá desátého února, už však plánuje vyrazit s téměř finální podobou mužstva. „Určitě na začátku plánovaného soustředění chceme v kádru mít už jen osmnáct hráčů do pole a k nim brankáře, takže se s minimálně třemi čtyřmi kluky rozloučíme,“ nastínil Valachovič.

Na zmrzlém umělém trávníku v líšeňském areálu dlouho ani jeden z celků nemohl překonat obranu soupeře. Prostějov však rozhodl dvěma trefami v poslední desetiminutovce. „V závěru jsme dostali dva góly, ale obrana pracovala dobře, obdržené branky jdou za celým mužstvem. Spíš směrem do útoku nám scházela kvalita, byli jsme odrazem mrazivého počasí, které panovalo. I náš výkon byl hrozně studený,“ kritizoval líšeňský stratég.

PODÍVEJTE SE: Kometa na ledě Sparty vedla, ale po další prohře je dvanáctá

Jeho svěřenci tak stále čekají na první vstřelený gól v zimní přípravě, společně se závěrem podzimu nezapsala Líšeň přesnou trefu už ve čtyřech utkáních v řadě. „Byl jsem začátkem ledna v portugalském Maritimu, kde jsem měl možnost vidět, jak to tam chodí. Těžko se to porovnává, protože u nich na jedno místo čeká třicet Brazilců, ale tam buď hráč přesvědčí, nebo končí. V některých věcech musíme začít přistupovat ke klukům podobně, sobotní zápas nám to přesně dokázal,“ podotkl Valachovič.

Ten tak za jediné pozitivum dopoledního duelu považoval zapracování stopera Adama Laczka na levý kraj obrany, kde pravděpodobně nastoupí i do prvního jarního kola druhé ligy proti Vlašimi. „Postupně jsme ho zkoušeli na levém i pravém beku. Do prvního ostrého zápasu se nám vykartoval Pavel Sokol, tak aspoň víme, že Laczkó zvládne i tyto posty,“ dodal kouč.

Líšeň - Prostějov 0:2

Poločas: 0:0.

Branky: 82. a 90. Vlachovský.

Rozhodčí: Zelinka - Hurych, Líkař.

Líšeň: Marek (46. Vajner) – Pašek (46. Džupenjuk), Jeřábek, Černín, Laczkó – Polášek – Ulbrich (75. Weber), Weber (46. Minařík), Šumbera, Roziev – Vandas (46. Zikl).

Prostějov: Vejmola (46. Bárta) – Bolf (46. Stříž), Schaffartzik (46. Bialek), Elbel, Rolinek – Kulig (46. Omale), Mach – Vlasák (46. Vlachovský), Moučka (57. Spáčil), Bartolomeu – Koudelka (75. Vlasák).