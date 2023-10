Kdyby ani tento zápas nevyšel, bylo by už hodně zle. Fotbalisté Zbrojovky Brno však páteční utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti svému brněnskému rivalovi z Líšně zvládli a radovali se z výhry 3:0. Přestože oba celky měly před vzájemným střetnutím shodný počet bodů, v derby měl jednoznačně navrch favorit ze Srbské.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) ovládli brněnské derby, Líšeň zdolali 3:0. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Ten nastoupil poprvé pod povýšeným hlavním trenérem Tomášem Poláchem a na mužstvu byla po předchozích pěti prohraných duelech opět vidět chuť po vítězství. Přestože řada fanoušků čekala po konci Luďka Klusáčka angažování některého z ostřílených koučů, sázka na „domácí“ personu může být trefa do černého. Netřeba zacházet daleko do minulosti. Vždyť vzpomeňme poslední postup do první ligy, pod který se podepsal Richard Dostálek, nebo obrovský progres ve Vyškově, jenž režíroval Jan Trousil.

Proč by právě šestatřicetiletý Polách nemohl jít v jejich šlépějích. Vždyť svou profesionální kariéru zasvětil především jižní Moravě, kromě pěti sezon ve Zbrojovce válel někdější špílmachr i ve Slovácku či Zlíně.

Trenérskou dráhu odstartoval v třetiligovém Hodoníně, kde se rozloučil s hráčskou kariérou. Následně se věnoval mládeži ve Zbrojovce a po letošním pádu do druhé ligy byl povýšen k A týmu. Nejprve jako asistent trenéra Luďka Klusáčka, jehož nyní na pozici hlavního kouče vystřídal.

Ačkoliv se může zdát jeho povýšení pouze jako dočasné řešení, něco mi říká, že dodá mužstvu nový impuls a vydrží ve funkci i pro zimní přípravu. Zápas s Líšní tomu byl příkladem…

Autor Kryštof Neduchal je fotbalový expert Deníku