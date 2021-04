Jeho svěřence jako by položilo vynucené střídání ve dvacáté minutě kvůli poraněnému kotníku záložníka Patrika Demetera, jenž proti Jihlavě zaskakoval ve středu zálohy za vykartovaného Marka Matochu. „Demeter je silný na balonu, museli jsme na jeho ztrátu zareagovat, bohužel se nám to nepodařilo. Chtěli jsme eliminovat Lacka (záložník Matúš Lacko – pozn. red.), ale byl ústřední postavou Jihlavy,“ líčil Valachovič.

Do té doby Líšeň potvrzovala v utkání z pozice druhého týmu tabulky roli favorita. Už v desáté minutě se prosadil její obránce Milan Lutonský. Ten se střelou na vzdálenější tyč v této sezoně trefil podruhé, první letošní gól zaznamenal na začátku března při výhře 2:1 proti Hradci Králové už v sedmé minutě. „Za gól jsem rád, vstup do zápasu se nám povedl, ale pak se Jihlava dostávala do hry a byli jsme horším týmem. Soupeř dobře kombinoval, přečísloval nás uprostřed hřiště a nedokázali jsme na to zareagovat,“ řekl Lutonský.

Jihlavskou převahu mohl utnout nejlepší střelec soutěže Jaroslav Málek, jenž ve 34. minutě po centru Davida Paška hlavičkoval do břevna. „Začátek jsme nechytli, podcenili jsme to a z toho vyústil gól z ničeho. Nebylo to nějaká akce, spíš náš nedůraz a pak jsme honili tygra,“ litoval jihlavský kapitán Matúš Lacko.

Branková konstrukce zachránila i líšeňskou defenzivu, ve druhém poločase dokonce hned dvakrát. Nejprve z nadějné pozice trefil tyč Filip Vedral, v 62. minutě vytěsnil střelu střídajícího Stanislava Klobásy na břevno Vlastimil Veselý.

Ten sedmadvacetiletého jihlavského forvarda vychytal i o sedm minut později. „Byl to zápas Vesiho, asi to pro něj byla satisfakce, protože v Jihlavě hrál a moc tam toho neodchytal. Teď byl proti ní nejlepší hráč zápasu a díky němu jsme ho zvládli,“ řekl Valachovič na adresu sedmadvacetiletého brankáře.

Utkání nabídlo také dvě podezřelé situace v líšeňském pokutovém území. Už po čtyřech minutách druhé půle se jihlavský záložník Michal Ševčík prodral do vápna, poslal přesný centr na zadní tyč, kde Elekanou tvrdě atakovaný Daniel Horák na míč nedosáhl.

A ani ne o deset minut líšeňský stoper Erik Otrísal zezadu srazil Vojtěcha Patráka, sudí zůstal benevolentní. „Jasná penalta,“ dodal k situaci v televizním vysílání fotbalový expert a vyškovský kouč Jan Trousil.

Domácí vítězství stvrdil druhým gólem Michal Jeřábek, který v 81. minutě po rohovém kopu a Paškovy hlavičce do tyče dotlačil míč za brankovou čáru. Balon ještě proletěl jihlavskému obránci mezi nohami. „Ten druhý gól bylo štěstí," prohlásil Valachovič.

Brňané se po pondělním duelu bodově dotáhli na vedoucí Hradec Králové, Východočeši ovšem mají o zápas méně. Zato jihlavský celek se propadl na dvanáctou pozici, kterou v sobotu opustilo po výhře 2:0 s Varnsdorfem Blansko. „Měli jsme herní převahu a vytvořili jsme si hodně šancí, abychom zápas zvládli. Potýkáme se ale s finální fází, ani z těch velkých šancí teď nedokážeme skórovat,“ hlesl jihlavský trenér Aleš Křeček.

Líšeňští fotbalisté odehrají další soutěžní duel v neděli na hřišti šesté Vlašimi.

Líšeň - Jihlava 2:0 (1:0)

Branky: 10. Lutonský, 81. Jeřábek.

Rozhodčí: Klíma – Šimáček, Pečenka.

Žluté karty: 36. Silný, 74. Otrísal – 35. Patrák, 51. Horák, 78. Arroyo.

Líšeň: Veselý – Pašek (C), Otrísal, Jeřábek, Lutonský – Kučera – Krška (79. Minařík), Demeter (20. Fall), Málek, Reteno Elekana (79. Bednář) – Silný (67. Zikl).

Jihlava: Lancman – Křišťál, Štefánek, T. Vlček, Horák (86. Ritter) – Červ – Ševčík (61. Selnar), Lacko (C), Shudeiwa (61. Klobása), Patrák (76. Arroyo) – Vedral.