Hned třikrát se na Julisce dostali do vedení a stejně to fotbalistům Zbrojovky na vítězství nestačilo. V úvodním jarním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY remizovali s pražskou Duklou 3:3.

F:NL 17. kolo Dukla Praha - Zbrojovka Brno 3:3. | Foto: Deník/Michal Káva

Gólová přestřelka se musela divákům líbit, ovšem trenéři nadšením neplesali. Brňané věděli, že měli v jarní premiéře na víc než bod. „Je to zklamání, přijeli jsme sem vyhrát a dali jsme tři góly. Když dáš na Dukle tři góly a nevyhraješ, je to velká škoda. Po vítězství jsme sahali, takže jsme teď primárně zklamaní,“ mrzela remíza brněnského obránce Josefa Koželuha.

Trenér Zbrojovky Tomáš Polách se zlobil především na to, jak jeho svěřenci umožnili Dukle se dotáhnout. „Je to obrovská škoda, třikrát jsme vedli a přesto jsme nezvítězili. Hlavně druhý a třetí gól pramenily z jednoduchých ztrát, jednoduché přihrávky uprostřed, kterou bychom nic nezískali. Jenom proto, že zahrajeme nepřesně a Dukla skvěle dohraje brejk, si neodvážíme tři body, po kterých jsme sahali,“ zlobil se.

VIDEO: Líšeňský kouč Milan Valachovič: Bez střídání bychom zápas dohráli na bod

Zbrojovku poslal do vedení po čtvrthodině Koželuh, který zamířil přesně k tyči a připsal si první druholigový gól. „Posouval jsem míč Fousovi (Adam Fousek – pozn. red.) do lajny, on nacentroval do vápna, nějak se to poodráželo a z otočky jsem to napálil. Jen jsem doufal, že trefím bránu, což se povedlo a byl z toho gól,“ popsal svou trefu. „Potěší, ale nedotáhli jsme to do vítězného konce, což je taková hořká tečka,“ litoval.

Dukla srovnala za pět minut, když Pavel Moulis z přímého kopu překonal Dominika Sváčka v brněnské brance.

Ve 27. minuté hosté zase vedli, z rychlého protiútoku skóroval Denis Alijagič. Pražané přispěchali s odpovědí krátce po přestávce, když balon dotlačil do sítě Muris Mešanovič.

Potřetí šla Zbrojovka do trháku v 62. minutě po teči Romana Potočného, jenže náskok vydržel pouze do 79. minuty. Přesnou hlavičkou se podruhé v utkání prosadil bosenský kanonýr Mešanovič, největší zimní posila Dukly. „Pro nestranného diváka to muselo být skvělé a pohledné utkání, hrálo se nahoru dolů, padlo hodně branek. Ale pro nás je hlavně škoda, že jsme to nedotáhli. Teď musíme zregenerovat, v týdnu se připravit na Táborsko a věřím, že to bude konečně za tři body,“ vyhlížel Koželuh další utkání.

Zbrojovka poskočila na čtvrtou příčku a o bod stáhla manko na vedoucí Vyškov, který senzačně prohrál v Kroměříži 0:1. Na druhou Duklu ztrácejí Brňané stále pět bodů a jeden na třetí Táborsko, které zahájilo jaro bezbrankovou remízou s Chrudimí. „Klukům jsem po zápase říkal, že jsme získali jen jeden bod místo tří, teď už se musíme chystat na Táborsko. Chceme odehrát dobré utkání před vlastními fanoušky a posbírat všechny body,“ lákal Polách na sobotní domácí bitvu, která začíná v šest hodin večer.

Šlágr na úvod jara bez vítěze. Dukla třikrát stáhla vedení Brna

Zatím není jisté, zda proti Táborsku naskočí ghanská zimní posila. Foster Gyamfi kvůli zranění střídal v 65. minutě. Vyšetření v Praze sice nepotvrdilo původní diagnózu zlomeného žebra, ale ještě jej čeká druhé kontrolní vyšetření. „Mrzí nás zranění Gyamfiho, který nám bohužel vypadne. To je další kaňka na tomto zápase,“ hlesl brněnský trenér.

Do hry tak musel guinejský reprezentant Simon Falette, který podepsal kontrakt se Zbrojovkou teprve v úterý. „Přišel až v tomto týdnu, proto nehrál od začátku. Věřím, že nám dokáže pomoci v dalších zápasech,“ poznamenal Polách.