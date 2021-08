Měli jste v hlavě před zápasem, že jde o speciální duel?

Trochu jsme vnímali, že zápas tady berou prestižně a pro Líšeň to možná nějaké malé derby bylo. My jsme k utkání ale přistoupili jako ke každému.

Svůj gól jste emotivně oslavil. Jak jste utkání vnímal?

Byl jsem v Líšni půl roku a jsem jsem vděčný, co tady pro mě udělali. Teď jsem ale hráč Zbrojovky, bojuju za ni a snažím se dávat góly, abychom se dostali co nejdřív zpět do ligy.

Nyní nastupujete spíš na kraji zálohy. Jak svou pozici coby útočník vnímáte?

Trenér mění sestavu podle soupeře, teď jsem hrál dvakrát za sebou zkraje a možná si už zvykám. Chceme hrát víc z útoku, moc jsem se nevracel, takže síly jsem měl a svůj výkon okořenil gólem.

Prosadil jste se po akci Jakuba Přichystala. Jak jste situaci viděl?

Kuba vyvezl balon snad až z našeho vápna, perfektně se tam dostal a dal mi to na první tyč. Soustředil jsem se, abych míč zpracoval a dal kolem hráče, což se povedlo a procpal jsem to tam.

Diváci jsou často pro fotbalisty při utkání dvanáctým hráčem. Jak ale vnímáte incident, kdy dva fanoušci Zbrojovky vběhli v 79. minutě na hřiště?

Byl tam dvanáctý a vlastně i třináctý hráč… (usmál se) To se ve sportu nebo prostě na zápas nehodí. Bohužel se to ale stává. Jinak atmosféra tady byla fantastická, dost lidí přišlo Líšeň podpořit a myslím, že kulisa na druhou ligu byla dobrá.

Co se vám honilo hlavou, když došlo ke střetu dvou fanoušků s pořadateli?

Samozřejmě vás napadne spousta věcí, ale nakonec to zvládli, Silňas (Jan Silný napadl fanouška - pozn. red.) to možná naopak trochu nezvládl. Co jsem ale viděl, borec kopal do starého pána, což absolutně nechápu, a Silňas se zachoval tak, jak se zachoval.

Máte pro jeho jednání trochu pochopení?

Pro ten moment pochopení trochu mám, škoda jen, že to nezvládl někdo z pořadatelů. Silňas se ale zachoval jako chlap.

Po zápase jste děkovali divákům v sektoru, odkud fanoušci na hřiště vyběhli. Zvažovali jste, že za nimi nepůjdete?

Vůbec mě to nenapadlo a v ten moment mi to asi nedošlo. Fanoušci nás ale celý zápas hnali a i když tam byla chvilka, co z kotle utekli dva kluci, podporovali nás. Vyhráli jsme a šli jsme jim prostě poděkovat.

Jak incident brněnského derby změnil rozložení sil na hřišti?

Honza dostal červenou kartu, my jsme se dostali na koně a asi to zápas nakonec rozhodlo.