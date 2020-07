Zbrojovka po podzimu hledala posilu, která by jí pomohla k návratu do nejvyšší soutěže po dvou letech. „Bavili jsme se s vedením, kdo bude lídr, všichni nahazovali jména a já jsem jen pronesl: Počkejte až poznáte Dreksiče,“ říká s úsměvem brněnský asistent trenéra a současně Dreksův tchán Petr Maléř.

A skutečně. Třicetiletý zadák je na hřišti organizátor hry, a to dost hlasitý. „Snažím se tím klukům co nejvíc pomoct, k postu stopera to asi patří. Hlasivky mám po zápase často vyřvané,“ přiznává Dreksa. „Je ale hlasitý i v kabině, takového hráče jsme potřebovali,“ dodává Maléř.

Dreksa pomohl Zbrojovce k důležitým bodovým ziskům, když se střelecky prosadil proti Líšni a Chrudimi. „Vyhecoval jsem ho, protože nemá vůbec čísla, však dal jen osm branek hlavou v první lize. Za každý gól jsem mu teď slíbil ruskou zmrzlinu, zatím měl tedy jen dvě,“ hlásí Maléř.

Pavel Dreksa

Statistiky na jaře:

Počet zápasů: 11

Počet minut: 961

Branky: 2

Asistence: 0

Statistiky v první lize:

Počet sezon: 9

Počet zápasů: 129

Počet minut: 10 802

Branky: 8

Asistence: 4

Ligové kluby: Olomouc,

Ústí nad Labem, Ostrava,

Karviná

Oba zásahy zaznamenal po rohovém kopu, jejichž nacvičování má v brněnském týmu na starosti právě Maléř. „Dobře si nabíhá, počká si až hráč kopne. Do míče jde jako beran, porazí klidně i spoluhráče, jen aby to tam dal. Takový jsem nikdy nebyl, nešel bych do toho takhle, ale dal jsem daleko víc gólů, má ještě na čem pracovat,“ praví bývalý ligový obránce, který oblékal dres Boby Brna nebo Drnovic.

Ten zná svého zetě už léta a vždy sledoval, jak hraje. „Má to se mnou těžké, ale já s ním také, protože když udělá chybu, tréňa (trenér Miloslav Machálek – pozn. red.) se na mě pokaždé otočí a ptá se: Co jako dělá?“ směje se Maléř.

Zbrojovku na jaře trápí vinou zranění i karetních trestů nedostatek obránců, proto v zadních řadách často nastupují záložníci Damián Bariš, Peter Štepanovský a Adrián Čermák. „Pokaždé to zvládli dobře a i díky Pavlovi. Splnil naše očekávání, že si je zorganizuje, navede. Popasoval se s tím s přehledem, stal se lídrem a jde o hráče, který tady dlouho nebyl,“ uznává Maléř.

Poslední dvě ligová utkání vedle zkušeného hráče nastoupil na pozici stopera teprve sedmnáctiletý ligový debutant Lukáš Endl. „Hrozně moc mi pomohl, organizoval hru, radil. Díky němu jsem se naučil spoustu nových věcí a získal zkušenosti, které jinde než v utkání nenasbíráte. Moc si toho cením,“ uvedl pro klubový web Endl.

Po restartu soutěže nechyběl Dreksa v základní sestavě ani jednou a odehrál deset utkání v pěti týdnech. Poprvé střídal až v minulém kole proti Viktorii Žižkov, kdy Zbrojovka zvítězila 6:1. „Už jsem cítil, že tělo trochu drhne, tahalo mě lýtko a nechtěl jsem riskovat zranění. Kdyby se mi něco stalo za rozhodnutého stavu, zbytečně bych se tloukl do hlavy. Do dalších zápasů to bude v pohodě,“ ujišťuje Dreksa.