Nejprve v letní přípravě roku 2020 si při střetu se spoluhráčem Jakubem Šuralem zlomil podočnicový oblouk, tentokrát srážku s vlastním brankářem odnesl tržnou ránou. „Šlo pro mě vcelku o těžké období, protože to bylo zase zranění hlavy, což je takové nevypočitatelné. Absolvoval jsem několik vyšetření a nevěděl, jestli budu připravený ještě na podzim. Lékaři byli dost obezřetní, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a už ani nevnímám, že jsem byl zraněný,“ uvedl Hlavica.

Jan Hlavica

bilance v této druholigové sezoně:

počet zápasů: 6

počet odehraných minut: 186

průměr odehraných minut na zápas: 31

počet branek: 0

počet žlutých/červených karet: 0/0

Na marodce strávil přes měsíc, od té doby se poprvé objevil na hřišti při posledním domácím vítězství 3:2 nad poslední Chrudimí před dvěma týdny. „Jsem připravený a žádné omezení nevnímám. Nemám ani nějaký mentální blok, což jsem poznal i v tréninku. Fakt se nebojím a jdu do každého souboje naplno. Mám zelenou také od všech doktorů a neurologů, že je pro mě bezpečné hrát,“ ujistil sedmadvacetiletý stoper brněnského týmu.

Sedmý druholigový start v této sezoně si i díky absenci Jana Štěrby a trestu za červenou kartu dalšího ze středních obránců Lukáše Endla může připsat v sobotu od půl druhé odpoledne proti Opavě. „Na zápas se osobně těším, protože moje situace teď nebyla úplně ideální a vnímám, že mám velkou příležitost nastoupit. Doufám, že se utkání odehraje a přispěju týmu k vítězství,“ prohlásil Hlavica.

Derby v sobotu na 99 procent nebude. Líšeň i Vyškov už mají dovolenou

Duel šestnáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY minulý víkend zhatila sněhová kalamita. O osudu zápasu na hřišti Opavy rozhodne při kontrole terénu v pátek v odpoledních hodinách delegovaný arbitr. „Když vidíme počasí a jeho předpověď, počítáme s tím, že budeme hrát. Na finální rozhodnutí si musíme počkat, ale v hlavách se soustředíme na zápas a nespekulujeme,“ odvětil Hlavica.

Svěřenci trenéra Richarda Dostálka pokračují v přípravě na soutěžní utkání bez přestávky. „O víkendu jsme nevěděli, co se bude dít, proto jsme měli v sobotu místo zápasu jen improvizovaný trénink a v neděli pak dostali volno. Potom jsme ale měli informace, že se zápas odehraje, a tak pořád normálně trénujeme a chystáme se stejně jako na každý mistrák,“ poznamenal Hlavica.

Čermák doléčil zranění, teď čeká na odložený duel Zbrojovky v Opavě

Jednu změnu přesto brněnští fotbalisté v týdnu udělali. Přírodní trávu při trénincích vyměnili za umělou. „Je to sice trochu jiné, ale aspoň co si pamatuju, tráva v Opavě byla vždycky skvěle připravená a paradoxně je tomu umělka teď blíž než naše ostatní hrací plochy. Nebude to žádný problém a jsme dobře nachystaní,“ zdůraznil zadák Zbrojovky.

Ta se aktuálně v druholigové tabulce nachází na vedoucí pozici s náskokem sedmi bodů před druhou rezervou pražské Sparty a třetí Líšní, severomoravský celek je se ztrátou deseti bodů na pátém místě. „Motivaci do tréninku máme samozřejmě velkou, protože víme, jaký soupeř proti nám stojí. Zápas bude mít na druhou ligu zřejmě vysoké parametry, těšíme se na něj a jedeme do Opavy vyhrát,“ dodal Hlavica.