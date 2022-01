No a když v půlce loňského října dostal šanci v základní sestavě v domácím utkání s Vyškovem, putoval do nemocnice se zraněním hlavy po srážce s brněnským brankářem Martinem Berkovcem. „Možná mi zranění mentálně pomohla. Teď vím, že tělo prostě něco vydrželo a je schopné fungovat dál,“ říká sedmadvacetiletý Hlavica na prahu zimní přípravy.

Aktuálně se vám všechny nepříjemnosti vyhýbají?

Teď se těším pevnému zdraví. Měl jsem zimu na doléčení pár šrámů, které jsem si nesl. Jsem připravený bojovat o místo.

Událost ze zápasu s Vyškovem na vás nezanechala následky?

Jaká událost? Dělám si srandu… (směje se) Ne vůbec, vše je úplně v pohodě, na mém myšlení nebo mentální připravenosti se nic nezměnilo. Už o tom ani nevím. Nemusel jsem mít masku, neodnesl jsem si nic zlomeného, jen roztrženou kůži. Dál si to s sebou nenesu a jdu do toho zase po hlavě.

Gólman Martin Berkovec říkal, že se snad na vaši srážku ani nepodívá. Viděl jste ji?

Jo, viděl jsem ji ještě v nemocnici. S Berkym jsme si na závěrečné sedli, koukli na to spolu, situaci jsme si rozebrali a hned jsme oba věděli. Skončilo to pro nás už dřív, jen jsme si říkali, že bude fajn se podívat spolu. Zasmáli jsme se tomu a jedeme dál.

Kdo komu potom koupil pivo?

Nikdo nikomu, nic jsme si nevyčítali. A piva tam bylo strašně moc, to se ani nedalo vypít. (smích)

Stává se z vás obrněný stoper?

Bolí to pořád stejně, to byste se divil. (úsměv) Pokaždé, když se něco takového stane, je to samozřejmě nepříjemné, ale možná mi to mentálně pomohlo. Teď vím, že tělo prostě něco vydrželo a je schopné fungovat dál. Myslím, že mentálně jsem trochu tvrdší. Není to tak, že mě zranění brzdila, mohla mi trochu pomoct.

Berete zimní přípravu jako nový začátek boje o místo v základní sestavě?

Myslím si, že pro mě se nic nezmění, snažím se trénovat, jak nejlíp můžu, ať už je příprava nebo sezona. Potom záleží na trenérovi, jaké hráče vybere. Neberu to jako nový začátek, ale samozřejmě mám šanci ukázat se v přípravných zápasech.

Už se uzdravil také Jakub Šural, takže se konkurence zase zvýšila…

Je to jen dobře. Už když jsem přicházel do Zbrojovky, říkal jsem, že se na konkurenci těším. Fakt je to věc, která hráče posouvá, navíc u nás bývá většinou stoperů hodně, ale po třech kolech jsme dva nebo jeden. Jsem rád, když se všichni ostatní uzdraví a budou hrát ti nejlepší.

Zbrojovka vede druholigovou tabulku, přispívá to k lepšímu zvládání zimní přípravy?

Příjemná není nikdy, obzvlášť když je tak dlouhá. Lepší byla loni v první lize, už jsme teď pomalu začínali hrát, byla o několik týdnů kratší. Pro hráče je lepší, když se hned hraje. Na druhou stranu i teď je zápasů hodně, příprava bude víc o herní složce. Samozřejmě nechybí nějaká kondice, vybíháme i v terénu, ale patří to k tomu a musíme to všichni vzít.

A co říkáte na desetibodový polštář v čele tabulky?

Desetibodový náskok je samozřejmě velmi dobrý, bodů máme dost, na druhou stranu je to zavazující. Teď jsme opravdu v pozici, kdy si jdeme pro první místo a přímý postup, tím pádem se na nás všichni nachystají a o to větší boj to na jaře bude. Doufám, že se dobře připravíme a budeme získané body potvrzovat.

Hned v úvodním jarním kole hostíte Prostějov, který vás v srpnu porazil 2:0. Povedený vstup bude důležitý, že?

Všichni víme, jak dopadl zápas u nich. Bude to super příležitost se zase odrazit k dlouhodobému bodovému zisku, když vyhrajeme první utkání, můžeme najet na nějakou šňůru. Bude to ještě dlouhá cesta, v přípravě sehrajeme devět zápasů, takže nás čeká spousta práce, než to začne.

Kdo vám nejvíc znepříjemní cestu za postupem?

Když se podívám na tabulku, je to celkem jasné. Sparta B je nepříjemná za každých okolností, ať jsou tam hráči z B týmu, nebo je doplní někdo z áčka, jsou to talentovaní kluci. Líšeň má spoustu bodů, hraje dobrý fotbal.

Promluví do boje o postup například Opava?

Sice se postupně rozehrála, ale pro nás bylo strašně důležité vítězství 2:0 na jejím hřišti, kterým jsme její euforii a sebevědomí byli schopní trochu zadupat. Jsem rád, že se nám to povedlo. Na jaře se samozřejmě může stát spousta věcí, někdo chytne lauf, vyhraje pár zápasů po sobě a vyskočí tabulkou. Není to jen o dvou soupeřích, které jsem zmínil, druhá liga je strašně moc vyrovnaná. Musíme vyhrávat a nesmíme se dívat kolem sebe.

Překvapuje vás podzimní vystoupení Líšně, která na vás ze třetí pozice ztrácí deset bodů a má zápas k dobru?

Pro mě to není velké překvapení, přece jen už předchozí sezonu měla spoustu bodů a skončila na druhém místě. Překvapilo by mě, kdyby teď naopak hrála v jiných patrech tabulky. Líšeň se pořád ráda podceňuje, vyhovuje jí pozice outsidera, ale myslím, že už se ve druhé lize etablují hráči i trenér, jsou zkušení.