Zbrojovka opět prokázala, že na soka z Julisky neumí, Duklu neporazila už sedmkrát v řadě. Naposledy se Brňané z výhry proti pražskému celku radovali 19. března 2016, kdy triumfovali 3:0. „Málo jsme se dostávali do předbrankového prostoru, vázla nám podpora Kuby Řezníčka, hráči na křídlech neměli úplně svůj den. V závěru jsme se pak už nedokázali pomalu dostat přes půlku, místo centru do vápna přicházely míče mimo hřiště, do autu, což samozřejmě nahrávalo domácím. Jednoduše to z naší strany nebyl dobrý výkon,“ uznal brněnský kouč Richard Dostálek.

O osudu utkání rozhodla už jedenáctá minuta, kdy se po rohovém kopu prosadil Lukáš Buchvaldek. „Houkl jsem si na Suka (Daniel Souček – pozn. red.) a on mě krásným centrem našel. Možná jsem mohl střílet z první, ale věděl jsem, že mám čas, tak jsem si míč zpracoval a střílel na zadní. Věřil jsem si. Mám radost, že mi to tam spadlo,“ uvedl na webu pražského klubu úspěšný střelec.

Dukla Praha - Zbrojovka Brno 1:0

Poločas: 1:0. Branka: 11. Buchvaldek. Rozhodčí: Klíma – Flimmel, Machač. ŽK: 90+3. Ruml – 72. Zavadil. Diváci: 682.

FK Dukla Praha: Rada – Ruml, Piroch, Kulhánek, Kovernikov – Souček (86. Hrubeš), Kozma (C) (90+1. Pázler), Barac, Šebrle (64. Cienciala) – Buchvaldek, Fábry.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Štepanovský (62. Zavadil), Endl, Hrabina, Moravec (89. Černín) – Bariš, Fousek (62. Pragr) – Ševčík, Hladík, Přichystal – Řezníček (C).

Začátek přitom vyšel lépe hostům. „Do utkání jsme vstoupili dobře, prvních deset minut jsme odehráli většinou na polovině soupeře, pak jsme ale propadli při bránění standardky a z toho vzešel rozhodující moment utkání. Ta situace na nás dolehla víc, než by bylo záhodno, do konce poločasu jsme se neoklepali. Ani po změně stran jsme nebyli příliš nebezpeční, prakticky jsme se nedostávali do vážnějších šancí,“ hlesl trenér Zbrojovky Dostálek.

Dukla dovolila jeho svěřencům jedinou střelu na branku, i proto teprve podruhé v sezoně prohráli. „Nám se vždycky hraje líp proti týmům, co jsou vysoko. Sedlo nám to, do puntíku jsme splnili taktiku. Byl to ovšem složitý a těžký zápas. Padali jsme na hubu, bojovali jsme a vyplatilo se. Celý tým makal a všichni na hřišti chtěli vyhrát. Jsou to cenné tři body,“ zářil Buchvaldek.

Ten prostřelil gólmana Martina Berkovce, který se mezi tyče postavil poprvé po tvrdé srážce s Janem Hlavicou v utkání s Vyškovem. „S tou ranou asi mnoho dělat nešlo, jinak moc práce neměl. Teď nás čeká reprezentační pauza a první týden se nám snad zase trochu rozšíří kádr, marodka se začne vyprazdňovat,“ doufal Dostálek.

Zbrojovka totiž před utkáním řešila potíže se složením především defenzivní řady. Jan Štěrba stál kvůli karetnímu trestu, navíc dostal angínu. Nemocný byl i záložník Jiří Texl. „Na stoperu zaskakoval Mates Hrabina, na beku Peter Štepanovský. Víme, že to nejsou primárně jejich posty, ale v daný moment jsme to vyhodnotili jako nejlepší možné řešení. To platí i pro Oldu Pragra, který se v tréninku jevil velmi slušně, dravě, je silný ve hře jeden na jednoho. Proto dostal šanci,“ zmínil Dostálek premiérový start dorostence v ligovém utkání.