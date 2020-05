Karel Jarůšek si vymění balon s Pavlem Zavadilem, na centr do pokutového území nabíhá Milan Pacanda, obranu diriguje Petr Křivánek a z branky vše jistí Luboš Přibyl. Tak si představují ideální souhru fotbalistů Zbrojovky její fanoušci, kteří vybírali Hvězdný tým.

Pavel Zavadil v dresu brněnské Zbrojovky. | Foto: Deník / Stehlík Lubomír

Brněnský klub vytvořil anketu na sociálních sítích, do mužstva se dostalo třináct hráčů a dva trenéři. „Škoda že teď nemáme všichni pětadvacet let. Když vidím ta jména, je to opravdu skvělý tým,“ povídá legendární záložník Karel Jarůšek.