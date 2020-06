Halouska si odbyl premiéru v sestavě trenéra Milana Valachoviče doma proti Jihlavě, kdy Líšeň remizovala 1:1. „Strašně jsem se těšil, až se vrátím do branky, protože jsem se připravoval celou dobu, co jsem do Líšně přestoupil, že si zachytám. Byl jsem trochu nervózní, protože půl roku jsem v ostrém utkání nenastoupil,“ svěřuje se Halouska.

Do té doby v brance naskakoval Vítek, který Líšni v minulé sezoně pomohl k historickému postupu do druhé ligy. Těsně před prvním jarním utkáním v Hradci Králové měl totiž Halouska střevní potíže. „Honza zápas zvládl fantasticky i přes to, že měl v zimní přípravě také zdravotní problémy a kvůli pracovnímu vytížení moc netrénoval,“ prozrazuje líšeňský trenér brankářů Tomáš Sedmidubský.

Vítek svému týmu v Hradci dopomohl k překvapivé remíze 1:1 a získal si u trenéra Valachoviče důvěru i pro další dvě utkání proti Vlašimi a Vyšehradu. Sice ho soupeři ve dvou zápasech překonali třikrát, předvedl ovšem v utkání několik důležitých zákroků. Jenže pak přišla změna a přednost dostal Halouska. „Víťas nasadil laťku vysoko, ale Pavel je profík. Bylo na něm vidět, že je pro něj důležité znovu v soutěži hrát. Splnil očekávání, chybu neudělal. Ověřili jsme si, že oba mohou do zápasu kdykoli naskočit,“ praví Sedmidubský.

Kouč Valachovič před sobotním utkáním na Žižkově uvedl, že má dva vyrovnané brankáře, které chce protočit. Duel odchytal Halouska. „Měli jsme s trenérem sezení, kde mi vysvětlil, proč k vystřídání došlo. Nerad bych to dál rozebíral, ale určitě nejde o změnu z výkonnostních důvodů,“ říká tajemně Vítek.

Momentálně jsou oba brankáři v nejistotě a netuší, kdo ve čtvrtek do městského derby se Zbrojovkou nastoupí. „Každý brankář chce mít jistotu, že je jednička, potřebuje cítit důvěru a vědět ideálně dva tři dny dopředu, jestli bude hrát,“ vysvětluje Sedmidubský.

Líšeňští brankáři se rozhodnutí trenéra dozvědí v týdnu. „Jde o nepříjemnou situaci, když se dostanu do formy a přijde takové menší vykolejení. Určitě je to složité, ale ukáže se, jak se s tím popasuju. Rád bych se vrátil do brány co nejdřív,“ hlásí Vítek.

Ten ovšem stejně jako většina líšeňských hráčů pracuje. Vítek je voják z povolání a na fotbal mu ne vždy zbude čas. „Kouč by si představoval, že bude mít na každém tréninku dva brankáře, kteří patří do sestavy. Vítek sice tolik netrénuje, ale i přes to prokazuje vysokou úroveň. Má výbornou hlavu, která v zápasech rozhoduje,“ říká Sedmidubský.

Situace okolo Vítka je navíc pro příští sezonu nejistá. Vlastní výjimku od Ligové fotbalové asociace, protože nemá s klubem podepsanou profesionální smlouvu. Jeho povolání mu to totiž nedovoluje. „Pokud s Halouskou klub do budoucna počítá, je potřeba mu dát prostor. On mu to vrátí,“ podotýká Sedmidubský.

Halouska je odchovanec Zbrojovky, za ní však odchytal pouze čtyři utkání v první a devět ve druhé lize. „Pavel je na sebe hodně náročný, občas přemotivovaný, což mu trochu škodí. Šel do Líšně, aby chytal, bohužel mu to překazilo zdraví. Teď dostal šanci a zvládl ji. Na to, jak je vysoký, hraje skvěle nohama a hlavně má fantastickou povahu. Je třeba jen pracovat,“ věří Sedmidubský.