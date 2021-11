Na jaře 2020, kdy nákaza poprvé začala plnit zpravodajské kanály, ještě v Líšni netušili, co způsobí. „Asi nikdo si neuměl představit, jak se to vyvine a jak dlouho bude trvat. Ze začátku jsme se nad tím nějak nezamýšleli. Člověk si myslel, že za chvíli bude pryč,“ přiznala manažerka klubu Dagmar Wallová.

Opticky nejvýraznější změna se odehrála na ochozech. „Před koronavirem jsme měli ve druhé lize druhou nejvyšší návštěvnost hned po Zbrojovce. Chodilo stabilně patnáct set diváků a měli jsme skvělou kulisu. Pro naše hráče jsou fanoušci velká podpora a když pak hráli v tichu před prázdnými tribunami, určitě to bylo cítit. Je to smutné. Fotbal se hraje pro diváky a pro nás to byla větší ztráta než pro ostatní kluby,“ doplnila.

Brňanům tak doslova vyschl jeden z penězovodů. „Vyčíslila jsem, že při průměrné návštěvě jsme za minulou sezonu přišli zhruba o osm set tisíc korun. To je velká částka. Povinné testy nás navíc stáli přibližně další milion. Jen při posledních dvou zápasech náklady na ně zaplatila Ligová fotbalová asociace,“ uvedla.

Konec profesionálního fotbalu v Líšni sice nehrozil, ale finanční ztráta pálila. „V době, kdy bylo všechno zavřené a netrénovali ani hráči amatérských soutěží, se celý klub zúžil jen na áčko. Dva nebo tři měsíce do konce sezony jsme se všichni v klubu, funkcionáři i trenéři, vzdali části platu, abychom oddílu trochu ulehčili. Bylo to dobrovolné a moc si vážím charakteru všech lidí, že neváhali a přistoupili na to tak hromadně. “ vyzdvihla funkcionářka aktuálně třetího celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

NEJNIŽŠÍ ROZPOČET

Dál však brněnský celek snižovat výdaje nebude. „Máme asi nejnižší rozpočet z druholigových klubů a myslím, že není možné jej snížit. Zkrátka musíme topit, svítit a hráči mají smlouvy. Řekla bych, že už jsme docela na minimu. Naštěstí jsme poté obdrželi dotaci od Národní sportovní agentury, díky které jsme se nakonec finanční ztrátě vyhnuli,“ přiblížila Wallová.

Pandemie samozřejmě narušuje fotbal i jinak než finančně. Na konci října čekalo Líšeň neplánované zápasové volno, když mužstvo konkurenčního Varnsdorfu skončilo v karanténě. „Byl to po dlouhé době výpadek u soupeře. My jsme prodělali covid loni v říjnu, bylo nás asi dvacet pozitivních. Máme stále hodně neočkovaných, ale od té doby jsme na testech stále všichni negativní. Musím to zaklepat,“ sdělila.

Testování se netýká jen hráčů, ale musí jím projít také neočkovaní diváci nebo ti, kteří koronavirus dosud neprodělali. „Na každý zápas jsme měli domluvenou firmu, která fanoušky testuje hned před stadionem. Na sobotní utkání s Příbramí, kdy už si diváci museli testy platit sami za devadesát devět korun, to však využilo jen osm z nich. Obecně chodí lidí míň. Asi zkrátka někdo nepřijde, protože se nechce testovat, což mě mrzí,“ posteskla si.

Ještě větší ránu pak pandemie představuje pro oddíly mimo pomyslnou špici pyramidy. „Vidíme propad kvality v amatérských soutěžích, třeba když béčko nastoupí v krajském přeboru. Už se to zase zlepšuje, ale pro některé menší šlo o ohromný zásah kvůli úbytku hráčů. Je to poznat i v našich mládežnických týmech, že se dlouho nehrálo. Někteří hráči odpadli, ale to není zase tak dramatické. Spíš utrpěla úroveň těchto soutěží,“ uzavřela Wallová.

JAROSLAV GALBA