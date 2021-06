Líšeňští fotbalisté vyhráli na domácím hřišti s pražskou Duklou 3:0. Kouč Milan Valachovič hovořil o historickém triumfu brněnského celku.Zdroj: SK Líšeň/Martina Šperková

HISTORICKÁ VÝHRA? Před startem sezony byla Dukla jeden z aspirantů na boj o postup do nejvyšší české soutěže. Jenže realita byla jiná. Na jaře navíc Pražané padli v Líšni jednoznačně 0:3. „Ještě nedávno se nikomu ani nezdálo, že by Líšeň mohla hrát s Duklou mistrovský zápas, a my jsme s ní v jednom ročníku remizovali (na podzim 2:2 – pozn. red.) a vyhráli. Pro klub jde o historický úspěch,“ líčil po utkání Valachovič.

Podle něj v něm jeho hráči předvedli jeden z nejlepších výkonů sezony. „To byl výborný zápas,“ vzpomínal zkušený kouč a pokračoval: „Dobře jsme se na Duklu takticky připravili. Byla nakonec ráda za výsledek 0:3.“