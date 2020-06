Pro hodně lidí představuje chlad velkého nepřítele. Zato pro fotbalisty se v současnosti stává víc než vítaným pomocníkem. Riziko zranění z náročného programu eliminují kryoterapií, tedy léčbou mrazem.

Fotbalisté Zbrojovky využívají k regeneraci kryokomoru, kde hráči postojí v minus 120 stupních tři až pět minut. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Hráči Zbrojovky i Líšně tak po každém utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY míří do kryokomory, kde těla vystavují teplotě až minus 120 stupňů. „Snažíme se po každém utkání hráče co nejdřív dostat do mrazáku. Zatímco sauna prohlubuje zánětlivé procesy i mikrotraumata v těle, v zimě se naopak stáhne a dá se tak zamezit větším zraněním,“ objasňuje přínos mrazu kondiční kouč Zbrojovky Josef Mlčuch.