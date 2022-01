Jenže poslední čtyři podzimní zápasy absolvoval v obrovských bolestech, trápilo ho levé koleno. „Hrál jsem pořád pod práškama, ledoval to a poslední měsíc se snažil noze co nejvíc ulevit. Když jsem kopl do míče, cítil jsem, jak kdyby mě někdo do kolene bodal nožem. Na tréninku už jsem vůbec nehrál levou nohou, i v zápase jsem se tomu trochu vyhýbal,“ líčil Ševčík, jenž v brněnském celku nastupuje na pozici levého stopera.