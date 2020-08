Jeho příchod do klubu už je stvrzený i smluvně. „Byli jsme v kontaktu už dřív, ale nikdy jsem žádnou konkrétní nabídku nedostal. V klubu mám dost známých a bavili jsme se, jestli přijdu, když bude možnost. Teď možnost přišla a všechno se seběhlo hrozně rychle. Kývl jsem na ni i z rodinných důvodu,“ vysvětlil Veselý, který bydlí nedaleko Brna v Bílovicích nad Svitavou.

Sedmadvacetiletý brankář ještě jako hráč brněnské Zbrojovky díky možnosti střídavých startů oblékal líšeňský dres už v sezoně 2014/2015. „Bylo mi asi dvacet let a šlo o moji první zkušenost s dospělým fotbalem. Za tu dobu se klub dost změnil, je tady rozhodně větší profesionalita,“ podotkl Veselý.

Brněnský rodák byl poslední dva roky v Jihlavě, kde zaznamenal pouze čtyři druholigové starty. „I přesto je na něm vidět obrovská zkušenost a musím říct, že má velice dobrou hlavu. Nedělá si moc starosti z věcí, které neovlivní. To je pro povahu brankáře dost důležité,“ řekl na adresu nového svěřence líšeňský trenér brankářů Tomáš Sedmidubský.

Vlastimil Veselý

Narozen: 6. května 1993 v Brně

Výška: 187 centimetrů

Váha: 84 kilogramů

Klub: Líšeň

Předchozí kluby: Zbrojovka Brno, Znojmo, Jihlava

Úspěchy: start v první lize za Zbrojovku Brno v roce 2017 (prohra proti Slavii 0:4), 31 startů za reprezentaci v kategoriích od 16 až do 21 let



Pozici jedničky držel Veselý zatím jen v tehdy druholigovém Znojmě, kde odchytal devětačtyřicet zápasů za víc než dvě sezony. „Doufám, že v Líšni všechno vyjde, beru to jako posun v kariéře. Chci zase víc nastupovat a být lidem na očích, aby o mě třeba ještě někdo projevil zájem,“ pravil bývalý mládežnický reprezentant.

Veselý je odchovanec Zbrojovky Brno, kde si připsal i start v nejvyšší soutěži proti pražské Slavii. Za pětašedesát minut dostal čtyři branky. „Vlasta není žádný starý harcovník, má toho ještě hodně před sebou a dokážu si představit, že se stane ikonou Líšně. Když kvalitně potrénuje, určitě bude patřit k zajímavým postavám ve druhé lize,“ uvedl Sedmidubský.

Nová tvář v líšeňské kabině soupeří o místo v brance se čtyřiatřicetiletým Janem Vítkem. „Dostával jsem v jarní části soutěže v zápasech dost příležitostí (odchytal sedm utkání – pozn. red.), proto jsem se i přes pracovní vytížení rozhodl zůstat,“ vysvětlil líšeňský brankář Jan Vítek, který pracuje jako voják z povolání.

Druhá liga je pro něj náročná především časově. „Teď v přípravě si beru často dovolenou, abych stíhal co nejvíc tréninků. Nemůžu totiž odejít z práce a pak se tam vrátit, to mám jiné než ostatní kluci v týmu,“ poznamenal Vítek.

Líšeň pravděpodobně vstoupí do nové sezony bez jasné jedničky. „Záleží na aktuální formě, rozpoložení i pocitu trenéra (Milan Valachovič – pozn. red.). Je to jako sáhnout do klobouku pro králíka. Je jedno, koho vytáhnete, protože oba druhou ligu mohou bez problému chytat,“ přiblížil Sedmidubský.