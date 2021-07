Pavel Zavadil

narozen: 30. dubna 1978 v Olomouci

post: záložník

současný klub: FC Zbrojovka Brno

bývalé kluby: Uničov, Sigma Olomouc B, Ratíškovice, Drnovice, Sparta Praha, Příbram, Makabi Haifa (Izrael), Baník Ostrava, Aris Soluň (Řecko), Mjällby AIF, Östers IF, Örgryte IS (třikrát Švédsko), Zbrojovka Brno, Opava

statistiky v první české lize:

15 sezon, 277 zápasů, 29 gólů, 36 asistencí

Třiačtyřicetiletý záložník bude v Brně plnit roli mentora mladých hráčů. „Přicházím do prostředí, které velmi dobře znám, strávil jsem tu pět nádherných let. Ani role mentora mi není neznámou, podobnou jsem zastával v Opavě," řekl pro klubový web olomoucký rodák.

Zavadil odehrál ve Zbrojovce v letech 2012 až 2017 celkem 118 soutěžních utkání, v nichž se trefil sedmnáctkrát. „V kádru Zbrojovky ještě jsou hráči, které si na hřišti pamatuju. Kuba Šural, Kuba Přichystal a další. Mou rolí bude pomoci spoluhráčům na hřišti i mimo něj v rozvoji a pomoci tak Zbrojovce, proto jsem přišel. Jsem přesvědčený, že je v mých silách to zvládnout,“ prohlásil hráč se zahraničními zkušenostmi z angažmá v Izraeli, Řecku a Švédsku.

V uplynulé prvoligové sezoně naskočil v Opavě do osmi zápasů, ve kterých odehrál 628 minut. Gól a ani asistenci si nepřipsal. „Nejdu do toho bez přípravy a bez pečlivého rozmýšlení. O své roli jsem se bavil i s trenérem Richardem Dostálkem, naše názory a vize se ztotožňují. Čeká nás spousta práce a pustíme se do ní hned v pondělí,“ líčil Zavadil.

Ten je nejstarším hráčem první ligy v historii, ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE tomu nebude zřejmě jinak. „Po fyzické stránce se cítím taky výborně. Po konci v Opavě jsem se hned rozhodl, že se chci vrátit zpátky na hřiště, poslední měsíc se na to intenzivně připravuju,“ dodal Zavadil.

Klub tímto krokem prý chce pomoct talentovaným hráčům, jako jsou Michal Ševčík, David Jambor, Lukáš Endl, David Moučka nebo Claude Lhotecký. „Klub má strategický zájem, aby tito hráči dosáhli úrovně potřebné pro první ligu. Zbrojovka tak v tomto kroku spatřuje vysoký předpoklad dosažení tohoto záměru. Kromě této role je nezpochybnitelné, že v Pavlově osobě přichází do kabiny pravý lídr," uvedl mluvčí klubu Martin Lísal.