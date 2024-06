Hlavní letní posila Zbrojovky Janetzký: Úroveň tréninků je tu na ligové úrovni

Nový trenér druholigových fotbalistů Zbrojovky Jaroslav Hynek ho zkraje přípravy chválil za jeho přístup k tréninku i preciznost. Střední záložník Jakub Janetzký je zatím největší letní posilou brněnského klubu. K této pozici ho předurčuje i to, že má v sedmadvaceti letech odehraných víc než sto sedmdesát zápasů v první lize. Z té minimálně na čas vypadl podobně jako Zlín, kde Janetzký působil a s nímž před měsícem zažil sestup. „Bylo to těžké a je nám to líto. Nechtěli jsme spadnout. Dopadlo to, jak dopadlo. Teď jsem rád, že jsem v Brně," přiznal Janetzký.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte