Před začátkem sezony si brněnský kouč Luděk Klusáček pochvaloval, jaké ofenzivní fotbalisty klub získal. Spoléhal, že směrem dopředu to bude šlapat, větší obavy měl z obrany. Jenže až do sobotního duelu s Chrudimí se útočná vozba Zbrojovky zrovna nepředvedla, ve čtyřech kolech vstřelila jen čtyři branky.

Potlesk fanoušků Zbrojovky po výhře s Chrudimí. | Video: Jaroslav Kára

Poslední celek tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ovšem brněnský celek přejel 4:1 a ukázal, že to může fungovat. „Do utkání jsme šli s tím, že nebereme nic jiného než vítězství, nemohli jsem si už dovolit klopýtnout. Pří vší úctě k Chrudimi jsem věřil už v pátek na tréninku, že do zápasu půjdeme naplno a zvládneme ho. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ povídal brněnský kapitán Jakub Řezníček.

Pětatřicetiletý forvard ukázal, že je jasně největší hrozba Zbrojovky. Vstřelil tři branky a na jednu nahrál. „Využili jsme obrovskou sílu Kuby Řezníčka ve vápně zády k brance. Vyšlo mu to,“ ocenil ho brněnský kouč Luděk Klusáček.

Kromě první penaltové branky jeho další dvě trefy padly po pohledných kombinačních akcích, které Zbrojovka pilovala na tréninku pod vedením asistenta kouče a dlouholetého špílmachra Zbrojovky Tomáše Polácha. „Dvě situace jsme zrovna s Polim trénovali, měli jsme specializovaný trénink, takže je to jeho zásluha. Myslím, že zády k bráně jsem silný. Věděl jsem, co chci udělat, nebyly to náhodné góly,“ popsal Řezníček.

Jenže domácí výběr také často vlastními chybami zhatil slibně se rozvíjející akci na soupeřově polovině. „V předfinální fázi jsme vyhodili hrozně moc míčů lehce. Když jsme byli na pětadvaceti třiceti metrech, chtěli jsme hrát hodně rychle za obranu a trochu jsme akce uspěchali, k tomu patřily ztráty,“ líčil Klusáček.

V 68. minutě udělal čtyři změny a na chrudimskou defenzivu hodně platil nigerijský štírek Wale Musa Alli. Brněnský trenér přitom uvažoval, že ho nasadí od první minuty. „Přemýšlel jsem nad tím. Předpokládal jsem, že budeme hrát do plné obrany, naštěstí se nám podařilo brzy otevřít skóre. Mohlo to být složité,“ sdělil Klusáček.

Řezníček by si u svého spoluhráče představoval lepší koncovku. „Alli dá hře něco navíc, samozřejmě je to dobrý hráč. Škoda, že nemá finální fázi. Sklepl jsem mu balon, mohl si dát gól, koncovka ho zlobí,“ řekl kapitán.

Zbrojovce prospěl návrat uzdraveného stopera Jakuba Šurala, který naskočil do prvního druholigového duelu v sezoně. Na hřišti vydržel 67 minut. „Potřebovali jsme ho, Kuba týmu dodá energii, která nám chyběla, na to jsme čekali. Nemá úplně dotrénováno, což bylo znát, ale věřím, že v dalších zápasech kondici získá,“ podotkl trenér.

Kvůli zranění ovšem scházel Martin Nový a už ve 25. minutě musel střídat Josef Koželuh. „Mužstvo se pořád de facto sehrává, dává se dohromady, ale vstupují nám do toho zranění, což není příjemné. U Koželuha uvidíme, zda to byl svalový problém, nějaká momentální křeč nebo něco horšího,“ přemítal Klusáček.