Václav Petrů dnes 16:30

Za fotbalovou Zbrojovku nasázel jedenaosmdesát soutěžních gólů, přičemž poslední z nich ještě v sobotu při důležité druholigového výhře 1:0 na hřišti Táborska. Nyní se ale cesty brněnského klubu a jeho dvorního kanonýra Jakuba Řezníčka rozcházejí. Šestatřicetiletý útočník přestupuje do prvoligové pražské Dukly, kde může dovršit svůj sen o vstupu do Klubu ligových kanonýrů. Do výjimečné společnosti se dostane, když vstřelí dva góly.