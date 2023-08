/OBRAZEM/ Utkání s posledním celkem tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY museli zvládnout. A povedlo se jim to. Brněnští fotbalisté porazili v pátém kole soutěže na domácím stadionu Chrudim jednoznačně 4:1. „Cením si vítězství, to pro nás bylo primární a nejdůležitější. Co se týká herního výkonu, je tam pořád ještě spousta rezerv, ale pracujeme na tom a věřím, že se budeme zlepšovat každým zápasem,“ pronesl kouč Zbrojovky Luděk Klusáček.

Potlesk fanoušků Zbrojovky po výhře s Chrudimí. | Video: Jaroslav Kára

Jeho slova přesně vystihují, jak utkání vypadalo. Zbrojovka soupeře opticky výrazně nepřehrávala, držení míče bylo vyrovnané, ale jasně Chrudim přestřílela 13:1. No a má kapitána Jakuba Řezníčka, který zkompletoval hattrick a na branku Tomáše Smejkala přihrál. „Hattrick samozřejmě potěší, i nahrávka na druhý gól, kdy to doklepl Smejky. To byl důležitý moment na 2:0. Kluci mě dobře hledali a já to proměnil,“ povídal kanonýr, který se s pěti brankami vyšvihl do čela střeleckého pořadí druhé nejvyšší soutěže spolu s Tomášem Schánělcem ze Sparty B a Lukášem Filou z Jihlavy.

V porovnání s předchozími duely se Zbrojovce poprvé podařilo jít do vedení, když v šesté minutě skóroval z pokutového kopu Řezníček. „Kdyby nám Chrudim třeba zase dala první gól, bylo by to jiné. Jsem rád, že jsme hned na začátku vstřelili branku a že nás to uklidnilo. Škoda, že to nepřišlo nějaké kolo předtím. Myslím, že kdybychom v nich vedli, v hlavách a výkonech by to bylo jiné. Čtyři kola jsme furt dotahovali, což na psychiku není dobré. Mančaft je nový, pořád si sedá,“ líčil kapitán Řezníček.

Zkušený matador kopal první pokutový kop v soutěžním utkání od půlky května, kdy dvakrát při penaltě selhal v záchranářské prvoligové bitvě s Pardubicemi, kterým Zbrojovka doma podlehla 0:2.

Proti Chrudimi neváhal, že půjde kopat, přestože faul byl přímo na něj. Na Pardubice si vzpomněl. „Problesklo mi to hlavou, ale věřil jsem si. Jsem rád, že jsem gól dal a můžu na penalty chodit dál. Samozřejmě kdybych nedal, asi už se na to vyprdnu,“ pousmál se.

Na 2:0 zvýšil ve 33. minutě Tomáš Smejkal, který se prosadil poprvé v brněnském dresu. Přesto se brněnští fotbalisté neuklidnili, na začátku druhé půle vypadli z role. „Vstoupili jsme do ní moc pasivně, nebylo to z naší strany ono, ale uklidnil nás třetí gól, pak už jsme měli víc příležitostí, které jsme mohli vyřešit. Do třetí branky Chrudim držela balon a docela nás zlobila, tohle si musíme pohlídat. Myslím, že i tak byl výkon suverénní a zaslouženě jsme zvítězili,“ řekl Řezníček.

Zbrojovce pomohlo až čtverné střídání, po kterém přišli na hřiště ofenzivně ladění hráči Jan Hladík, Wale Musa Alli a Pavel Gaszczyk, jejichž kombinace přinesly další dvě branky z kopačky kapitána Řezníčka.

V 77. minutě se prosadil pravačkou po zemi a o šest minut později zvýšil levačkou pod břevno. „Střídání bylo trochu na riziko. Věděl jsem, že budeme dohrávat dvacet minut bez možnosti střídání, na druhou stranu jsem věřil, že rychlí hráči nám směrem do koncovky pomůžou, což se potvrdilo. Alli i Hladík to rozběhali, díky tomu se nám podařilo vedení navýšit,“ řekl Klusáček.

Pět minut před koncem však přišel domácí gólman Martin Berkovec o vychytanou nulu, když z přímého kopu přesně hlavičkoval Václav Míka. „Je to škoda, chtěli jsme hrát vzadu na nulu. Dostat tak před koncem hloupý gól ze standardky, to trochu kazí radost, ale opravdu bylo důležité vítězství,“ podotkl trenér.

Vysoká výhra může jeho svěřence nakopnout. Brňané díky ní poskočili na páté místo tabulky. „Na některých hráčích bylo hodně vidět, že jsou nervózní i za stavu 2:0. Věřím, že výhra nám v tomto směru pomůže, chytneme zdravé sebevědomí, ale ne přehnané. Zatím je to pouze jeden zápas a ještě jich zbývá hodně,“ nabádal Klusáček.