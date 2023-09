Jeden ze služebně nejstarších fotbalistů Zbrojovky Brno se loučí. Útočník Jan Hladík dává jihu Moravy po třech a půl letech sbohem a přestupuje do slovenského Ružomberoku, který figuruje na desáté pozici tamější nejvyšší soutěže.

Poslední duel v dresu Zbrojovky odehrál Jan Hladík v sobotu 2. září doma proti Varnsdorfu. | Foto: Petr Nečas

„V Brně jsem poprvé nakouknul do ligy, Zbrojovka mi dala šanci a na to budu vždycky vzpomínat. Nejvíc asi na postup do první ligy, to je vždycky nejlepší vzpomínka. Ale i na první zápas a první gól, který se mi povedlo dát v Plzni. Angažmá mi dalo spoustu nových skvělých kamarádů, takže ty čtyři roky v Brně vnímám rozhodně jako krok vpřed. Klukům, fanouškům a všem kolem fotbalu přeju, aby se Zbrojovka hned vrátila do ligy, kam patří,“ uvedl pro klubový web zanedlouho třicetiletý forvard.

Brněnský dres oblékal Hladík od ledna 2020 a celkem si za Zbrojovku připsal 63 prvoligových a 51 druholigových startů. V úvodních duelech aktuálního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nastupoval do hry jako střídající hráč, do základní sestavy se poprvé dostal až před necelými dvěma týdny v duelu s Prostějovem při výhře 1:0.

Od úvodních minut nastoupil i do svého posledního utkání v brněnském dresu v sobotu, kdy Brno doma porazilo Varnsdorf 1:0. O jediný gól se ale postaral jeho nástupce na hřišti Roman Potočný, který právě Hladíka v 56. minutě vystřídal.

Hladík odchází ze Zbrojovky dva dny před koncem přestupního období, jihomoravský klub chce do té doby ještě přivést minimálně jednu posilu.

Zkušený útočník původem z Dobšic na Znojemsku si tak vyzkouší své první zahraniční angažmá. Před příchodem do Zbrojovky nastupoval třeba za Sigmu Olomouc, Prostějov, Znojmo, Otrokovice nebo Líšeň.