Před pěti lety odešel v potají, skončila mu smlouva a o služby internacionála Jana Poláka už Zbrojovka neprojevila zájem. Tak odešel do Prostějova, kde v roce 2020 ukončil profesionální kariéru.

Před pěti lety oblékal Jan Polák dres fotbalové Zbrojovky ještě na hřišti, teď by měl Brnu pomáhat spíš prací z kanceláře. | Foto: Deník / Stehlík Lubomír

Teď se věhlasný odchovanec do brněnského klubu vrací. Účastník světového šampionátu v roce 2006 a mistrovství Evropy 2008 v následujících měsících absolvuje integrační kolečko na několika pozicích ve sportovním úseku a v reprezentaci klubu vůči dalším sportovním institucím.

Poté si Polák s vedením klubu vyhodnotí, kde bude jeho místo. „Jsem rád, že náš klub takto nabízí příležitost k uplatnění bývalým hráčům. Řada z nich už ve Zbrojovce funguje delší dobu, teď se nabízí možnost návratu dalšího slavného odchovance. Honzovi nejprve nabízíme možnost udělat si představu o fungování klubu ve všech úsecích, aby si pak našel své místo a svou roli. Jsme domluvení, že jakmile absolvuje integrační kolečko, vše si vyhodnotíme a domluvíme se co dál,“ sdělil na klubovém webu sportovní manažer a místopředseda představenstva Zdeněk Psotka.

Dvaačtyřicetiletý Polák se po konci profesionální kariéry v žádném klubu neangažoval, fotbalové dění sledoval spíš zpovzdálí. „Těším se na novou výzvu a opětovnou spolupráci se Zbrojovkou. S panem Svoreněm (nový člen představenstva klubu – pozn. red.) a panem Psotkou jsme se po prvním kontaktu několikrát setkali a dospěli jsme k tomu, co bych pro klub mohl udělat. Proto mne teď v první řadě čeká seznámení se všemi procesy, od prvního mužstva přes mládež až po skauting. Cílem je, abych si udělal přesný obrázek a nabyl další zkušenosti s fungováním klubu,“ podotkl někdejší defenzivní záložník Polák, jenž nyní dělá trenérskou licenci a další kurzy.

Brněnský rodák má za sebou bohatou kariéru, v Anderlechtu Brusel získal mistrovský titul, vyhrál belgický pohár i Superpohár. V dresu Norimberku slavil zisk německého poháru. S reprezentací do 21 let ovládl evropský šampionát v roce 2002, o dva roky dřív bral stříbro. V roce 2000 se zúčastnil olympijských her v Sydney.