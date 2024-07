Návrat bývalého tahouna líšeňské ofenzivy byl ve hře už několikrát. Jenže z různých důvodů z něj pokaždé sešlo. „Už dříve k tomu bylo blízko, jenže jednou to nešlo, jednou za mě rozhodl někdo jiný, jednou jsem se rozhodl jinak i já sám. Třeba před rokem jsem už byl hlavou v Líšni, nakonec jsem skončil v Prostějově. Pak jsem proti Líšni musel i nastoupit, což bylo ještě těžší,“ rekapituluje Silný.

Před novou sezonou už to však klaplo. Kroměříž se po sestupu ze druhé ligy nebránila Silného odchodu a líšeňská nabídka přiletěla vlastně ihned. „Párkrát už to bylo i složité se přizpůsobit, že to opět nevyšlo, takže nyní jsem měl z návratu velkou radost. Jsem rád, že jsem zpět,“ popisuje kanonýr.

Spokojenost panuje na obou stranách. Líšeň totiž od Silného přestupu do Jablonce na začátku roku 2022 nepřetržitě hledala hrotového útočníka, který by ji dokázal gólově táhnout.

Nyní ho našla opět ve fotbalistovi, který na ofenzivního hráče nezvykle nosí na dresu číslovku 2. Na jih Moravy se vrací i se zkušenostmi z nejvyšší soutěže, kde naskočil do pětadvaceti zápasů. „Jsem starší, vyzrálejší a obohacený o zkušenosti hned z několika angažmá. Víc nad vším přemýšlím, občas mě až napadne, jestli je to správně. Jestli mi právě už nechybí ta mladická nerozvážnost, kdy jsem neměl vlastně žádný pud sebezáchovy,“ uvažuje Silný.

Ten se v Líšni opět sešel i s Martinem Rolinkem, který z Líšně do nejvyšší soutěže odešel ve stejném přestupovém období, oba se však nedokázali v první lize zásadněji prosadit.

Brněnský klub je tak ideálním místem na restart, i když Silného v útoku čeká silná konkurence. O místo se musí prát s Martinem Taušem, Adamem Vlasákem a Lukášem Raabem. „Myslím si, že konkurence je něco, co mi určitě sedí. Ať je to jakkoliv, tak jsem přišel do Líšně hrát a vítězit. I když nemám místo v základní sestavě jisté, tak se budu rvát, abych v ní vždy byl,“ předeslal snajpr, který v loňském kuriózním zápase MOL Cupu přispěl jedenácti góly k výhře Prostějova nad Řepištěm 26:0.

Vzhledem k předchozímu angažmá v Líšni pro rodáka z Uherského Hradiště nebyl žádný problém s aklimatizací, i proto se mohl zapojit do přípravy až o pár dní později. „Kádr se možná trochu proměnil, ale ve výsledku se cítím stejně dobře, jako než jsem odcházel. Pořád je v Líšni spoustu stejných lidí s totožnou mentalitou. Hlavně ve mně zůstaly nějaké automatismy, když jsme se na hřišti podívali na sebe s Michalem Jeřábkem, tak jsme hned věděli, že se vlastně nic nezměnilo a vyhovíme si,“ nastiňuje Silný.

Do nové sezony Líšeň vstoupí sobotním domácím šlágrem proti Zlínu, který po sestupu patří mezi největší favority na první pozici. Utkání startuje v půl páté odpoledne.

A brněnský celek se hned bude snažit ukázat zvýšené ambice, které po letním posilování má. Předseda Karel Hladiš na předsezonní tiskové konferenci vyhlásil cíl skončit do pátého místa. „Hezky se to poslouchá, ale raději bych zůstal při zemi, takže budu spokojený, až získáme jistotu záchrany. Myslím, že Líšeň vždy zdobilo právě to, že neměla přehnané ambice a pak dokázala překvapit. Proto bych se raději alespoň ze začátku držel při zemi,“ dodává útočník.