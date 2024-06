Sedmačtyřicet utkání za tři roky. Tolik startů nasbíral Jan Štěrba v barvách Zbrojovky Brno a další už nepřidá. Poté, co mu v brněnském klubu vypršela smlouva, totiž míří k dalšímu jihomoravskému angažmá, devětadvacetiletý obránce je nejnovější posilou Vyškova. Ostravský rodák má být jednou z nových tváří české kostry týmu, kterou si buduje účastník nedávné baráže o postup do nejvyšší soutěže.

Jan Štěrba (napravo) se po vypršení smlouvy rozloučil se Zbrojovkou Brno a posílil nedaleký Vyškov. | Foto: LFA

Štěrba do Brna přišel před třemi roky z Olomouce, první sezona ve Zbrojovce byla z jeho pohledu rozhodně nejúspěšnější. Naskočil totiž do čtyřiadvaceti druholigových zápasů, ve kterých si připsal dva góly, a velkou měrou tak přispěl k postupu do FORTUNA:LIGY.

V nejvyšší soutěži už však bývalý mládežnický reprezentant vypadl ze základní sestavy Zbrojovky, do které se sice vrátil loni na podzim, přesto však před jarní částí nedávno skončené sezony odešel na hostování do Prostějova.

Celek z Hané Štěrbu nasazoval pravidelně, v jedenácti odehraných utkáních pomohl Prostějovu odvrátit sestup do třetí ligy.

Nyní je zkušený hráč, který může zaskočit na jakémkoliv obranném postu, nejnovější posilou Vyškova, který prochází razantní letní obměnou. Jedním z hlavních cílů předního druholigového klubu je před novou sezonou poskládat české jádro sestavy, ke kterým přidá zajímavé zahraniční fotbalisty.