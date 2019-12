Když v sedmnácti letech v brněnském klubu začínal, netušil, že se o pár let později stane jeho střelcem číslo jedna. Pětadvacetiletý Jakub Přichystal ukazuje posledních pět zápasů skvělou formu a se šesti góly je v čele klubové tabulky střelců. „Za moji kariéru jde asi o největší úspěch. Ještě uvidíme, jak dopadne sezona, ale zatím zápas v Pardubicích určitě řadím na první místo,“ raduje se Přichystal.

Přitom ještě za bývalého kouče Pavla Šustra, který vedl Zbrojovku v první polovině podzimu, Přichystal zaznamenal pouze jednu asistenci. Gólové hody přišly až s Milan Machálkem, který Šustra na lavičce vystřídal v půlce října.

Pod jeho vedením Přichystal pookřál a začal se trefovat. Hned v úvodním utkání pod křídly nového trenéra pomohl dvěma góly k výhře 4:1 nad Varnsdorfem. „Pod oběma kouči se cítím stejně, nijak jsem se nezměnil. Trenér Machálek mi věří a dává mi možnost se prosadit. Chytil jsem tuhle příležitost za pačesy a začalo se mi dařit, za což jsem rád,“ usmívá se brněnský útočník.

V úspěšné spolupráci pomohly Přichystalovi s Machálkem i společné zkušenosti z Líšně. Tu koučoval Machálek dva roky před nástupem do Zbrojovky. „S trenérem jsme na sebe zvyklí, vzájemné zkušenosti z Líšně nám určitě pomohly. Ví, jaký jsem typ hráče a co ode mě očekávat. Snažím se předvést to nejlepší, co umím,“ popisuje Přichystal.

Přichystalovy góly



Brno x Varnsdorf: 2 góly, výsledek 4:1



Brno x Vyšehrad: 1 gól, výsledek 4:1



Brno x Prostějov: 1 gól, výsledek 5:0



Pardubice x Brno: 2 góly, výsledek 2:1

Podzimní část zakončil přímo snově. V zápase proti Pardubicím, které byly na domácím hřišti dosud neporažené, se blýsknul hned dvěma hlavičkami. Ty přinesly brněnskému týmu cenné vítězství, které je vyneslo na třetí místo tabulky. „Ze soboty mám hodně velkou radost. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli jsme. Celkově zatím hodnotit nemůžu, ale myslím, že rozehrané to nemáme špatně. Byl to dobrý půlrok,“ hodnotí dosavadní průběh sezony.

Výkony brněnského útočníka si pochvaluje také Machálek. „Když mu chci pomoct, tak ho ne vždycky chválím, a on této mojí cestě věří. Jsem šťastný, že se vrátil k výkonům, které pode mnou podával v Líšni. Očividně mu příchod nového trenéra prospěl. Nejen v Pardubicích, ale i v předchozích utkáních byl naším klíčovým hráčem,“ komentuje Machálek.

Co stojí za tím, že se Přichystalovi začalo dařit právě po jeho příchodu, ale netuší. „K tomu mám hezký příměr, který jsem říkal i ostatním hráčům. A to ten, aby si nemysleli, že jsem nějaký spasitel. Ovšem v případě Kuby Přichystala se to tak dá brát,“ směje se Machálek.