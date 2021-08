Záložník Tomáš Ulbrich (v bílém) v přípravném utkání se slovenskou Senicou.Zdroj: SK Líšeň

TOM ULBRICH

Už ve svých třiadvaceti letech má za sebou zajímavou fotbalovou cestu. Brněnský rodák Tom Ulbrich se přes Rajhrad a Spartu dostal coby talentovaný záložník do Zbrojovky, z níž v létě roku 2017 odešel na zkušenou do dalekého Slovanu Liberec. Tam se však mezi dospělými neprosadil a přes Varnsdorf a Písek se po čtyřech letech vrátil zpět do Brna. Jenže tentokrát místo Králova Pole zavítal do Líšně, v jejímž dresu stále čeká na první druholigové minuty.