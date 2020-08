Vypovídá o tom výsledek středečního prestižního duelu v Zastávce, kde porazili prvoligovou Zbrojovku 3:2. „Pro nás je super, že jsme uhráli takový výsledek s prvoligovým týmem a že se s ním můžeme poměřovat,“ potěšilo mladého líšeňského útočníka Filipa Chládka.

Vypadá to, že šlo o poslední duel v přípravě, protože generálku brněnský celek plánoval s Třincem nebo Blanskem, na které narazí v úvodních dvou kolech. „Něco se ještě rýsuje. Měli jsme rozjednanou Austrii Vídeň, která měla hrát se Slavií, ale nechce hrát s cizinci, protože má v neděli nastoupit proti Borussii Dortmund a bojí se nákazy. Pořád někdo ruší zápasy a věřím, že v pondělí nebo v úterý ještě zápas můžeme sehrát ,“ prohlásil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Permanentky

V pondělí a v úterý od 16 do 18 hodin začíná na hlavní pokladně stadionu v Kučerově ulici předprodej permanentních vstupenek pro stávající držitele. Nevyužité permanentky budou dány k dalšímu prodeji. Od středy si je pak ve stejný čas mohou zakoupit další zájemci.

Ceny vstupenek:

permanentka na tribunu: 1200 korun

permanentka na stání: 1000 korun

S vedením brněnského klubu ještě pracuje na posilách, protože stále chybí náhrada za kapitána Jana Hlavicu, který zamířil do Zbrojovky. Další stoper Jakub Černín se do stejného mužstva vrátil z hostování. „Věřím, že ještě může někdo přijít, nabídky chodí pořád, ale nabízejí nám posty, které nepotřebujeme. Třeba se objeví někdo, na koho řekneme: Wow! A zapracujeme na něm,“ sdělil Valachovič.

Do obrany už klub definitivně získal zlínského stopera Adama Tkadlece, který jaro strávil na hostování ve druholigovém Sokolově. „Proti Zbrojovce to zvládl velice dobře, Dva stopery máme, ale potřebujeme třetího, kdyby se nedejbože něco stalo Ševovi (Ondřej Ševčík - pozn. red.), Tkadlecovi nebo Bednovi (Michal Bednář - pozn. red.), který taky hrál v obraně. Ať máme prostě někoho, na koho se můžeme okamžitě spolehnout a nejdeme do soutěže se dvěma stopery. Kdyby se někdo namanul, určitě bychom to řešili,“ uvedl Valachovič.

Na podzim napevno počítá také s útočníkem Markem Szotkowským, který jaro strávil ve Viktorii Žižkov. Benjamínek Chládek tak má další konkurenci. „Sestava se pořád míchá a jako nejmladší musím sbírat zkušenosti od kluků a brát každou minutu, co dostanu. Kluci mě podporují a je to fakt super,“ pronesl devatenáctiletý Chládek.

Na marodce Líšně stále zůstávají Peter Šenk, Tomáš Machálek a Patrik Demeter. Druhou ligu začne devátý celek loňského ročníku příští sobotu v Třinci.