Koželuh získal místo v Brně i v reprezentaci. Na Žižkově však Zbrojovce nepomůže

Dostal se do formy, nastupoval pravidelně, obdržel pozvánku do české reprezentace do 21 let. Jenže do nedělního utkání na Žižkově brněnský obránce Josef Koželuh nezasáhne. V posledním duelu s Příbramí viděl červenou kartu, takže fotbalistům Zbrojovky v neděli od čtvrt na jedenáct dopoledne na hřišti nepomůže. „Jedeme tam pro tři body. Brno má takové ambice, že každý zápas jedeme vyhrát a Žižkov nebude výjimka,“ prohlásil Koželuh.

Brněnský obránce Josef Koželuh (v červeném). | Foto: Petr Nečas