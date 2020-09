David Pašek odehrál v nejvyšší české soutěži sto zápasů, Marek Szotkowski šest a Vlastimil Veselý jeden. Nejvíc jich zaznamenala šestá letní posila Milan Lutonský. Krajní záložník či obránce jich ve Zbrojovce Brno zaznamenal sto čtyřicet. „Je to tahový rychlostní typ, což ukazoval i v první lize. Hlavně je ale zkušený, a to byl hlavní důvod, proč jsme ho přivedli. Určitě nám mužstvo zkvalitní,“ liboval si líšeňský kouč Milan Valachovič.

Sedmadvacetiletý fotbalista naposledy coby hráč Jablonce nad Nisou hostoval rok a půl v Prostějově, kde odehrál dvaačtyřicet zápasů a vstřelil tři branky. „Z individuálního hlediska se mi tam dařilo, odehrál jsem kromě karetního trestu všechny zápasy, dal nějaké góly a měl i asistence, přestože jsem nastupoval v obraně,“ líčil Lutonský.

Milan Lutonský

Narozen: 10. srpna 1993 ve Vyškově

Post: krajní záložník nebo obránce

Současný klub: Líšeň

Předchozí kluby: Zbrojovka Brno, Jablonec (0 startů), Prostějov

Statistiky v první české lize: 140 zápasů, 6 gólů, 9 asistencí (vše za Zbrojovku Brno)

Debut v první české lize: Slovácko – Zbrojovka Brno 0:1 (28. července 2012)

V roce 2019 přestoupil ze Zbrojovky do Jablonce, tam ale neodehrál v soutěžním utkání ani minutu. „V Prostějově mi přišlo, že jsem pořád na místě, chtěl jsem se dostat výš, podával co nejlepší výkony, abych si vybojoval místo třeba i v Jablonci, ale nevyšlo to. Zkusím teď cizí prostředí a třeba mi pomůže, abych se posunul. Je mi sedmadvacet let a když budeme hrát s Líšní nahoře, věřím, že se cesta do první ligy ještě otevře,“ přál si Lutonský.

Do Líšně přišel na rok jako volný hráč, protože mu v Jablonci vypršela smlouva. „Měl nabídku z Polska, kde se nakonec ale nedomluvil a rozhodl se restartovat kariéru v Líšni. Podepsali jsme ho s tím, že jednou odejde do lepšího týmu,“ přiblížil předseda líšeňského klubu Karel Hladiš.

Vyškovský rodák nastupoval v líšeňském dresu už v sezoně 2014/2015, kdy klub z východu Brna byl farma Zbrojovky. „Prostředí i lidi v Líšni znám a klub šel od té doby nahoru. Má nové kabiny, tribunu, umělou trávu, regeneraci, udělal obrovský krok a jen k lepšímu,“ pochvaloval si Lutonský.

Poprvé se může představit domácím fanouškům v sobotu od pěti hodin odpoledne, kdy Líšeň vyzve pátý celek druhé ligy Varnsdorf. „Na podzim jsem proti němu za Prostějov dával i branku, vyhráli jsme 3:2 a zápas se nám povedl. Docela se mi proti němu daří a na zápas se hrozně těším. Věřím, že se na hřiště dostanu. Po konci sezony jsem trénoval s týmem v Polsku, pak individuálně a minulý týden jsem se připravoval už v Líšni, cítím se dobře,“ pravil Lutonský.