A pak je tu donedávna kapitán mužstva, v pátek už sedmatřicetiletý bývalý reprezentační útočník Lukáš Magera. Ovšem ten nyní žije v nejistotě. „Připravuju se s mužstvem a čekám, co se bude dít. Nějaká jednání probíhají, zatím nejsou v takové fázi, abych mohl něco říct. Domluvili jsme se s klubem, že až bude všechno jasné, dáme vědět co a jak,“ řekl Magera.

Pro bývalého brněnského kouče Pavla Šustra šlo o nepostradatelného člena týmu, na podzim zasáhl do devíti utkání aktuální sezony, sedmkrát v základní sestavě, tři branky dal a na tři přihrál.

Jenže po nástupu Miloslava Machálka naskočil ve čtyřech střetnutích v součtu pouze na 95 minut a do statistik se nezapsal. „Luky nedostával tolik prostoru. Samozřejmě jeho situaci řešíme, bavíme se s ním a uvidíme, jak se vyvine příprava,“ řekl sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Magera přišel do Zbrojovky v létě 2018 z Mladé Boleslavi a stal se vůdčí postavou mužstva, ovšem v červnu mu vyprší kontrakt a pro žádnou stranu není výhodné, aby tak zkušený fotbalista vysedával na lavičce. „Mám ještě půl roku smlouvu. Může se stát, že budu normálně pokračovat. Jednání nejsou v takové fázi, abych řekl, že jsem domluvený na odchodu, nebo naopak zůstávám. Trénuji s mužstvem a o všem se jedná,“ pronesl 195 centimetrů vysoký útočník.

Třicátníci v Brně

Lukáš Magera (útočník)– 36 let

Pavel Eismann (obránce)– 35 let

Peter Štepanovský (záložník) – 32 let

Pavel Dreksa (obránce)– 30 let

Do ofenzivy Zbrojovka přivedla z Líšně pohyblivého Jana Hladíka, o místo bojují také Antonín Růsek, Jakub Přichystal a Jan Pázler. To není výhodná pozice pro poctivého veterána. Zvlášť když trenér Machálek razí systém s vysokým napadáním. „Nezáleží na mém rozhodnutí, musíme se domluvit všichni dohromady. Nemám problém říkat všechno na rovinu, ale teď musím počkat, jak vše dopadne, ještě se zranili někteří hráči. Třeba zůstanu, nebo půjdu, ale Zbrojovku mám v srdci, tohle se nezmění,“ prohlásil Magera.

Ovšem bez něj zůstanou v brněnském celku pouze tři třicátníci. Třiatřicetiletý stoper Michal Šmíd se totiž vrátil z hostování do Bohemians 1905 a o rok mladšího obránce Petra Pavlíka půjčila Zbrojovka do slovenského Pohronie.

O cenné zkušenosti v boji o postup do nejvyšší soutěže patrně třetí celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přijde také ve středové řadě, tvůrce hry Ondřej Vaněk si hledá zahraniční angažmá. „Nemám co nového říct. Něco bylo a dál se připravuji se Zbrojovkou, do Malty se rozhodne,“ připomněl devětadvacetiletý záložník Final Four Tipsport ligy. Směr ostrov ve Středozemním moři Brňané naberou příští pátek.

S brněnským mužstvem trénuje, kdyby však zůstal, požaduje po něm kouč Machálek ještě výraznější výkony, hlavně víc pohybu i směrem dozadu. „Jeho fotbalovost nám na podzim hodně pomohla, v žádném případě nebudu snižovat jeho výkony. Záleží na něm. Co vím, má zahraniční nabídky. Měl dohodu s klubem do konce listopadu a teď jsme mu umožnili přípravu s námi,“ řekl Machálek.