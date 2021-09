Brňané od první minuty jasně kráčeli za vítězstvím a byť na první gól Ústí dokázalo zareagovat, tak svěřenci Richarda Dostálka dokázali nasázet do sítě domácích dalších pět branek.

"Výsledek vyzněl jednoznačně v náš prospěch, byl to jeden z mála zápasů, které jsme odehráli od začátku v klidu. Malinko jsme si to zkomplikovali obdrženou brankou po zaváhání v obranné činnosti, ale do poločasu jsme dokázali znovu udeřit tak, abychom ve druhé půli mohli hrát víc s klidem a hráči si dokázali zápas užít,“ zhodnotil Dostálek.

Velkou měrou se na výhře podílel Jakub Přichystal, který dvě branky vstřelil a na jednu nahrál. Dál se prosadil Michal Ševčík, Jan Hladík, Martin Sedlák a sedmý gól v této sezoně dal Jakub Řezníček. „Byl to hlavně týmový výkon, všichni si zastříleli. Pro každého hráče je fajn, když má branku nebo asistenci, je to vždycky plus, ale táhli jsme za jeden provaz a vyhráli jsme jako tým," poznamenal Řezníček.

Zbrojovka je před víkendovými zápasy v čele tabulky se čtyřbodovým náskokem. „Když jste na špici, práce a tréninkový proces vypadají jinak, hráči chodí na stadion s nadšením a radostí. Do Ústí jsme si přijeli pro body a dokázali jsme tento cíl splnit, můžeme si odškrtnout další dílek z náročné cesty. Je pro nás důležité se neustále soustředit na vlastní výkony a získávat body doma i venku,“ pravil Dostálek.

Ústí nad Labem - Zbrojovka Brno 1:6

Branky: 13. Ogiomade – 7. Přichystal, 36. M. Ševčík, 42. Hladík, 53. Přichystal, 61. Jakub Řezníček, 87. M. Sedlák. Rozhodčí: Berka – Flimmel, M. Novák. Žluté karty: 12. Brak, 42. M. Bílek, 45. Jiránek, 47. Krobot, 54. Jarolím (trenér) – 27. Texl.FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš, Hlavica, Šural, Hrabina – Texl (68. Moravec) – M. Ševčík, Fousek (68. Štepanovský) – Hladík (78. Lacík), Přichystal (78. Kryštůfek) – Řezníček (C) (78. M. Sedlák).