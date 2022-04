Řezníček tak má zásadní podíl na postupu Zbrojovky do nejvyšší soutěže, který si zajistila už čtyři kola před koncem. „Od začátku jsme byli pasovaní na postup, přijali jsme to a splnili jsme cíl, který jsme si dali,“ raduje se brněnský kapitán Řezníček. V neděli ve čtvrt na dvě odpoledne Zbrojovka nastoupí na trávníku druhé Vlašimi.

Kdy přijde prostor na oslavu?

Ještě máme čtyři kola, takže větší oslavy budou až po sezoně. Poslední čtyři kola chceme samozřejmě zvládnout, nic nechceme vypouštět, hrajeme tady o body, o peníze, prestiž, aby někdo neřekl, že jsme něco vyhráli a vypustíme to. Chceme hrát zodpověděně a vyhrávat dál, to je důležité.

Ve středu jste doma zdolali Třinec 4:2. Jak složité bylo koncentrovat se na utkání, když jste měli jasný postup už před jeho začátkem?

Asi každý to vnímá jinak. Byl jsem v klidu, chtěl jsem zápas vyhrát. Samozřejmě jsem výsledek Vlašimi věděl (remíza 1:1 s Vyškovem – pozn. red.), chtěli jsme zvítězit kvůli lidem i sobě. Na každého působí taková zpráva jinak, někdo mohl být v euforii, někdo ne, ale chtěli jsme zápas zvládnout jako tým, vybojovat doma tři body a uhrát si to sami, i když Vlašim hrála před námi.

Tušil jste už dlouho, že postup klapne?

To musel tušit každý. Měli jsme čtrnáct bodů náskok, jedno zaváhání soupeře a bylo to. Šli jsme za tím celou sezonu, nikdo nám nepomohl. Uhráli jsme si to sami, soupeři ztráceli zápasy, my jsme uhrávali i těžké duely, byť někdy se štěstím. Dařilo se nám celou sezonu a bylo vidět, že si za tím jdeme. Povedlo se.

Těšíte se zpátky do první ligy?

Samozřejmě se těším strašně moc, kdo by neměl nejvyšší cíle. Chci hrát ligu a doufám, že do ní vstoupíme dobře. Každý kluk v kabině se strašně těší na ligu, to je prostě nejvíc.

Poslední ročník v Teplicích jste příliš nehrál, vrátíte se do ligy silnější?

Nehrál jsem, protože v Teplicích jsme si nějak nesedli s trenérem (Radim Kučera - pozn. red.), nebylo to kvůli výkonnosti. Měl svoji vizi, do které jsem nezapadal, i když jsem pár měsíců předtím málem vyhrál krále střelců. K Teplicím se nechci vracet. Tady jsem odehrál skoro všechno, až na jeden zápas pro žluté karty a jednou mě trenér šetřil ve Varnsdorfu. Cítím se dobře, furt nějak stejně a samozřejmě se těším, že zase budu hrát ligu jako všichni.

Máte chuť dokázat, že jste pořád prvoligový útočník?

Nevím, zda mám něco někomu dokazovat. Leda tak sám sobě, že na to ještě mám. Myslím, že jinak nikomu nic dokazovat nemusím.

Troufáte si na dovršení mety sta gólů?

Mám jeden na Slovensku, jeden v Belgii, takže devětasedmdesát branek, chybí mi dvacet jedna gólů. No nevím. (usměje se) Když to půjde jako letos a ještě doufám, že nebudu končit za rok a budu pokračovat, všechno je možné. Musí si sednout hodně věcí, okolností, musí se dařit. Myslím, že góly dávat umím. Dvacet jedna je dost, ale všechno je možné, když se chce.

Podepsal jste nový kontrakt na další sezonu. Zbrojovka byla jasná volba?

Samozřejmě, jsem tady rád a strašně spokojený, prostě mi to tady vyhovuje. Jsou tu super lidi a jsem tady šťastný. Manželka sice doma v Praze trpí se dvěma dětmi, ale snažím se co nejvíc za nimi jezdit. Takže jí patří dík, že to tam zvládá, nechala mě tady a respektuje, že to mám rád a chci hrát. Fotbal je moje povolání a děkuji jí, že je takhle tolerantní.

V čem tkví největší síla současné Zbrojovky?

Podle mě v týmu. Některé zápasy se nám třeba herně nedařily, ale výsledkově jsme je zvládli, hodně utkání jsme rozhodli ke konci, že jsme se semkli a strhli jsme to bodově na svoji stranu. Prostě jsme hráli jako jeden tým a šli jsme si za cílem, který jsme si dali hned na začátku sezony.

Potřebuje kádr hodně doplnit, aby uspěl?

To neumím posoudit. Druhou ligu jsme projeli slušně, základ je určitě dobrý. Samozřejmě každé posílení přijde vhod, ale to není otázka na mě. Tým máme dobrý, liga je však něco jiného.