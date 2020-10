Podle jeho vyjádření má pozitivní výsledky devadesát procent členů líšeňského kádru, včetně něj. „Dostal jsem od hráčů zprávy a všichni jsou bezpříznakoví. Taky se cítím zdravý, naprosto v pořádku. Před týdnem jsem měl negativní test a teď mi řeknou, že jsem nemocný?“ tázal se nechápavě Valachovič.

Jeho svěřenci podstoupili povinné testování na koronavirus i před sobotním utkáním na hřišti pražské Dukly, kde remizovali 2:2. Druholigové týmy se testují pravidelně každý měsíc.

Jeden z líšeňských fotbalistů se ovšem poté sešel s nakaženým. „Seděl v klubu s českým reprezentantem, kterému pak zjistili pozitivní test. Nechal se raději taky otestovat a na základě jeho výsledku jsme šli na vyšetření všichni,“ líčil Valachovič.

Líšeň okamžitě přerušila přípravu a po rozhodnutí krajské hygienické stanice pro ni začala karanténa. „Kdyby se náš hráč nešel dobrovolně otestovat, jsme všichni jakože negativní a hrajeme. Nemáme totiž příznaky a nejdřív bychom testy podstoupili zase za měsíc. Nechápu to,“ poznamenal Valachovič.

Duel s Jabloncem by byl pro líšeňské fotbalisty posledním minimálně na čtrnáct dní. Ve čtvrtek totiž ministr zdravotnictví Roman Prymula vydal zákaz sportovních akcí, který platí od pondělí. „Jsme v určité formě (ve druhé lize jsou po šesti duelech bez prohry na třetím místě – pozn. red.), věříme si a chtěli jsme mu být důstojným soupeřem,“ podotkl líšeňský forvard Jan Silný, jenž ještě loni na podzim střílel branky za třetiligovou Kroměříž.

Teď by si zahrál jeden z nejprestižnějších zápasů v kariéře. „Za dobu, co jsem v Líšni, je to určitě nejsilnější soupeř, hraje první ligu a v utkání jde o hodně. Je to velké lákadlo nejen pro nás, ale i diváky. Bohužel si zatím počkáme,“ hlesl Silný.

Podle aktuálně platných nařízení odehraje Líšeň další utkání ve středu 28. října na domácím hřišti s Vyšehradem. „Soutěže jsou kvůli vládě a jejím omezením neregulérní. I sport a kultura jsou odvětví, ve kterých se lidé živí a podnikají,“ hořekoval Valachovič.

Do té doby se jeho hráči budou připravovat individuálně. „Bohudík se cítím naprosto v pořádku, proto jsem hned začal cvičit. To jediné zatím asi můžeme,“ přiblížil Silný.