Teď si na další zápasy ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE kvůli pandemii koronaviru počká. „Tohle mě určitě mrzí. Věřím, že se co nejdřív zase začne hrát. Nyní se nedá nic dělat. V momentální situaci je zdraví úplně na prvním místě,“ praví odchovanec Sigmy Olomouc.

Ten tak nuceně vyměnil fotbalový trávník za domácí karanténu. „A tu nesu špatně. Jsem zvyklý každý den trénovat se spoluhráči, což mi chybí. Všichni se připravujeme individuálně, jak jen to jde, ale není to ono. Doufáme, že se situace brzy zlepší a najedeme zase na společné tréninky,“ poznamenává Matocha.

Do individuálních tréninků se nutit nemusí. „Je to rozdílné, než když jste s klukama. Ale nemám s tím problém, musím se udržovat v kondici, abych pak zase mohl naskočit do klasického režimu,“ říká Matocha.

Pořád věří, že se tato sezona ještě dohraje. A jelikož se fotbalové Euro odložilo na příští rok, nabízí se možnost, že se ligové soutěže dohrají o prázdninách. „Tohle by mi nevadilo. Naopak. Věřím, že každý chce rozehraný ročník dohrát. Nyní musím pouze čekat a doufat, že se situace co nejdřív zlepší, abych přidával další starty ve druhé lize a získal nové zkušenosti,“ zmiňuje Matocha.

Kromě něj si debut v Líšni ze zimních posil odškrtli ještě záložník Tomáš Vasiljev, který proti Hradci Králové odehrál celý zápas, a forvard Jan Silný, jenž naskočil na posledních dvanáct minut utkání, ve kterém Brňané brali bod za remízu 1:1. Stoper Jakub Černín sice v tomto ročníku za brněnský celek nastoupil poprvé, ale už za něj hrál v předchozí sezoně.

Z nových posil se tak nedostalo na krajního beka Petera Šenka, gólmana Pavla Halousku, který nemohl nastoupit kvůli zdravotním problémů, a forvarda Michala Dočekala.