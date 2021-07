Útočník, který v sezoně nastřílí patnáct branek. Takové přání opět po půl roce vyslovil před startem druholigového ročníku kouč líšeňských fotbalistů Milan Valachovič. V letní přípravě mu byl k dispozici ale pouze jediný čistokrevný forvard, a to Šimon Chwaszcz.

Šimon Chwaszcz (v červeném) se v utkání proti Baníku Ostrava B gólově prosadil. | Foto: SK Líšeň

Pětadvacetiletý fotbalista odehrál šest přípravných utkání, v nichž se trefil dvakrát. „Góly mě určitě těší, ale výkonnostně to mohlo být lepší. Rok a půl jsem neměl zápasovou zátěž, což šlo hodně vidět. Ze začátku jsem měl problém s tím, abych se sžil s taktikou a herním pojetím týmu. Už se to ale dalo dohromady a doufám, že se to v sezoně ukáže na výsledcích,“ řekl 192 centimetrů vysoký hráč.