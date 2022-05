Pavel Zavadil naskočil jen do devíti druholigových utkání.Zdroj: Petr Nečas

PAVEL ZAVADIL. V případě čtyřiačtyřicetiletého veterána už je jasno, tvořivý záložník končí kariéru. Vzhledem ke zranění lýtka nenastoupí ani v závěrečné bitvě proti Táborsku. „Bohužel už mi neslouží zdraví, nedá se nic dělat. Když jsem se vracel do Brna, cítil jsem se velmi dobře a byl jsem nastavený tak, že to půjde zvládnout. Věděl jsem, že neodehraju všechna utkání, ale teď to nechám mladším,“ popsal špílmachr.

V této sezoně zasáhl do devíti duelů a vstřelil jednu branku, další v první lize nepřidá. „Už to cítím jinak, nemám sílu se dál vracet po zranění, tělo mi to dává strašně moc najevo. Jsem rád, že jsem mohl ještě sezonu být v klubu, který mám strašně rád a kde jsme udělali úspěch v podobě postupu,“ usmál se Zavadil, který nastřádal 277 utkání v nejvyšší české soutěži.

Poslední červnový den mu končí hráčská smlouva, o další etapě zatím jasno nemá. „Končím jako hráč a co bude dál, to nevím. V klubu jsme se zatím o ničem nebavili, napřed musí přijít nabídka,“ reagoval na dotaz k pokračování ve Zbrojovce.

V sezoně: 9 utkání/ 436 minut/ 1 gól/ 0 asistencí

