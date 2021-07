Původně zamířil do Líšně jen na hostování ze Sokolova, teď už je kmenový hráč klubu a kontrakt zní na dva roky. „V první moment jsem se chtěl ze Sokolova vrátit domů, už to na mě bylo dlouhé. Jsem rád, že mě oslovil trenér Machálek a vzal si mě sem. Známe se z Olomouce z mládeže. Konečně jsem se vrátil domů po dlouhé době,“ sdělil šestadvacetiletý stoper.

Měl a pořád má ambice posunout se o patro výš mezi českou elitu. „Můj první plán byl, že se ukážu na Moravě a kdyby to třeba vyšlo, chtěl bych si zkusit první ligu. Zatím se to nepodařilo, ale nevadí, jsem tady v Líšni strašně rád,“ oznámil.

Přitom uplynulý ročník jemu i Líšni vyšel, ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE obsadil brněnský celek druhou příčku za postupujícím Hradcem Králové. Přesto kádr zůstal pohromadě, do první ligy nikdo neposkočil. „Byl bych rád, kdyby se něco objevilo, ale nevěším vůbec hlavu, že to nevyšlo. Jen mě překvapuje, že nikdo nechtěl nikoho z našeho týmu do první ligy. Je to zajímavé, když jsme skončili druzí, ale nedá se nic dělat,“ uvedl Ševčík.

Naděje na nejvyšší soutěž se přitom nevzdává. „Jsem rád, že jsem v Líšni. Kdyby se objevila nějaká nabídka, určitě by se šlo nějak domluvit, ale jsem typ, který se nikam nehrne, že by mě manažer nabízel. Buď mě někdo bude chtít a půjdu tam, nebo se nedomluvíme a prostě zůstanu tady,“ řekl.

Přestože se po parádní sezoně nikdo nedočkal přestupové odměny, podle kapitána hráči nezatrpkli. „Jasně, někdo třeba doufal, že to vyjde, měl oťukávačky, ale že se někdo vyptává, ještě neznamená, že to je navážno. Kluci určitě nejsou naštvaní, možná zklamaní, že to nevyšlo, ale není to konec kariéry,“ usmál se olomoucký odchovanec.

Líšeň jemu a jeho spoluhráčům přináší atmosféru, kterou jinde nepoznali. „Hned ze začátku, když jsem přišel, mě uchvátilo, jak klub funguje. Když se něco řekne, slíbí, tak se vše dodrží doslova, na což jsem nebyl v předchozích angažmá moc zvyklý. Cítím se tady fakt jako doma,“ podotkl.

TÝM HLADOVÝ PO ÚSPĚCHU

A podobně to vnímá celá kabina, která v Líšni šlape. „Máme to tady rádi, jde o rodinný klub, vedení nám vždy vyjde ve všem vstříc, požadavky nejsou nijak velké, ale co si přejeme, to je vyslyšeno. Máme Líšeň rádi, hrajeme tady pro radost, je to za odměnu. Sešli se tu skvělí kluci, charakterově si rozumíme, žádné hvězdičky. Jen někdo hrál první ligu a v tom je kouzlo, jsme strašně hladoví po úspěších. Většina si ligu nevyzkoušela a máme motivaci se posunout,“ vysvětluje Ševčík.

Ve druhé lize odehrál už 140 utkání a vstřelil pět branek, takže před startem nové sezony může porovnávat, co ho čeká v té letošní. „Budu spokojený, když budeme hrát kolem středu, to bude ideální. Hraji druhou ligu už šestou sezonu a s respektem ke všem, ta uplynulá byla nejjednodušší, co jsem dosud hrál. Naopak právě teď bude podle mě jednoznačně nejtěžší ročník druhé ligy. Jak říkal trenér, postupové ambice má šest týmů, takže by bylo úplně skvělé, kdybychom hráli pod nimi kolem sedmého osmého místa,“ uvedl.

Ovšem už v uplynulém ročníku Líšeň ukázala, že si věří také na favority. „Určitě se nebojíme celků z první ligy, jsou sice někde jinde finančně a měly by být i kvalitou hráčů, ale máme zase něco jiného: obrovské srdce, zápal, a proto s námi dobří soupeři mají velké problémy,“ upozornil.

Příprava navíc mužstvo dobře nachystala. „Byla náročná a zároveň užitečná, měli jsme nadstandardní soupeře, což může říct málokdo, každý víkend jsme se měřili s prvoligovým týmem. Posunulo nás to dál a doufám, že nadcházející sezona bude úspěšná,“ dodal Ševčík.

Nový ročník odstartuje Líšeň v sobotu od pěti hodin odpoledne domácím duelem proti Viktorii Žižkov, kterou ve své historii dosud nikdy nepokořila. „Na Žižkově to neměli jednoduché, řešili otázku, zda vůbec budou fungovat. Teď jsou zpátky na Žižkově, kde to má obrovské kouzlo. Šli trochu formou úspor, skončili tam hráči jako Pudil, Švenger, Diviš, Zoubele. Nepostavili to na zkušených jako loni, snažili se kádr omladit, ale i tak je tým velice kvalitní. Viktorka má pořád prvoligový zvuk, v loňské sezoně s Duklou a Hradcem vyhlašovala boj o postup do ligy, jsou tam hráči ze Sparty a Slavie. Máme před sebou kvalitního soupeře, kterého jsme si načetli, budeme připravení. Už římští vojevůdci však říkali, že každá vítězná strategie končí střetem se soupeřem,“ prohlásil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Na stadion v Kučerově ulici už v sobotu opět mohou fanoušci. Vedení klubu je žádá, aby přišli s dostatečným předstihem kvůli kontrolám testů či očkování a zamířili do jednotlivých sektorů zvláštními vstupy.