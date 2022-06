Těším se opravdu hodně. Dlouho jsem nevěděl, co se mnou bude, až před posledním zápasem sezony jsem se definitivně dozvěděl, že ve Zbrojovce končím. Poté jsem začal moji situaci řešit a téměř ihned se mi ozval líšeňský trenér Valachovič. Viděl jsem, že o mě má velký zájem, takže jsem neměl příliš o čem přemýšlet. I když jsem měl nějaké další nabídky, tak jsem věděl, že když o mě tolik stojí, chci určitě do Líšně.

Byl právě velký zájem rozhodujícím faktorem, proč jste si vybral Líšeň?

Určitě ano, pro každého hráče je důležité, když vidíte zájem od trenéra a víte, že vás opravdu do týmu chce. Bavili jsme se i o tom, že bych se typologicky hodil do kádru, což jsem už trochu věděl z mého dřívějšího angažmá v Líšni. Věděl jsem, do čeho jdu. Líšeň je takový specifický rodinný klub, mám to tady velmi rád. Vždy jsem na ni vzpomínal jen v dobrém.

Specifický rodinný přístup je pro Líšeň typický, těšíte se i na něj?

Je to tady trochu jinak nastavené než třeba ve Zbrojovce. Věřím, že budu šťastný, bude se mi dařit a hlavně že dokážu pomoct mužstvu. To je samozřejmě moje největší motivace.

V Líšni už jste v dřívější fázi kariéry strávil půl roku, přicházíte nyní do klubu s jinými osobními cíli?

Především chci pomoct navázat na poslední dvě podařené sezony Líšně. Rádi bychom se drželi co nejvýš v tabulce, i když jsme si zatím nestanovili žádný konkrétní cíl. Určitě se o tom ještě budeme bavit. Budeme i dál skromný, ale zároveň pro každého nepříjemný tým, který chce útočit na přední příčky.

Adrián Čermák

narozen: 1. července 1993

v Malackách (Slovensko)

pozice: defenzivní záložník, stoper

kariéra: Slovan Bratislava, Nitra, Táborsko, Líšeň, Skalica, Dynamo České Budějovice, Zbrojovka Brno

bilance v 1. české lize: 18 utkání/0 gólů

ve 2. lize: 82/8

v 1. slovenské lize: 35/1

úspěchy: mistr slovenské fotbalové ligy se Slovanem Bratislava 2012/2013 a postup do první české ligy se Zbrojovkou Brno 2021/2022

Měl jste možnost si zahrát v první i druhé české lize, dají se obě soutěže porovnávat?

Popravdě mi víc vyhovovala první liga. V ní je to víc o fotbalovosti, druhá liga je především hodně bojovná, neustále musíte běhat. Zároveň druhá liga není ani tolik zaměřená na taktiku.

Mrzelo vás, že jste nemohl pokračovat ve Zbrojovce i po postupu do první ligy?

Každý fotbalista chce hrát první ligu. Takže je jasné, že to trochu zamrzelo. Věděl jsem, že jsem také měl na postupu svůj podíl, tak jsem chtěl se Zbrojovkou pokračovat i v nejvyšší soutěži. Teď už to ale beru, jak to je, jsem hráč Líšně a mám radost z toho, že můžu být zrovna tady. Odevzdám v klubu maximum.

Jste velký univerzál, bavili jste se už s trenérem, na jakou pozici s vámi počítá?

Ještě jsme se k tomu pořádně nedostali, nechám to na trenérovi, jak se rozhodne. Nejlépe se cítím na defenzivním záložníkovi. Ve Zbrojovce jsem si ale vyzkoušel pár zápasů i jako stoper a musím říct, že ani tam se mi nehrálo zle, určitě jsem si tam odvedl svou práci. Ale uprostřed zálohy mi to vyhovuje nejvíc.

Přestávka před sezonou byla nezvykle dlouhá, chyběl už vám každodenní zápřah?

Přestávka před sezonou byla fakt dlouhá, vlastně víc než měsíc. Ani si nepamatuju, kdy naposled jsem takhle dlouhou pauzu měl. Snažil jsem se ale individuálně udržovat v kondici a těšil se na první trénink. Úplně jsem si oddychl od fotbalu, ale už stačilo. Přišel jsem do přípravy hodně natěšený, mám velkou chuť se ukázat a chci tuhle touhu přenést i do tréninků a zápasů, abych pořádně pomohl týmu.

Jsou v kádru Líšně ještě nějací hráči, které si pamatujete z dřívějšího angažmá?

Pořád jsou, znám se snad s půlkou kabiny. Některé kluky jsem potkal i v dalších klubech, kde jsem byl, ale většinu si pamatuju ještě z toho půlroku, co jsem tady strávil. Seznamoval jsem se jen s mladšími hráči, s kluky, co jsou v týmu na zkoušce z dorostu. Ale to není žádný problém, za pár dní se všichni sblížíme a budeme vědět, co od sebe očekávat.