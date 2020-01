K hojnému hemžení mezi těmito adresami došlo v létě, když Líšeň zbrojila na nováčkovskou sezonu ve druhé nejvyšší soutěži. A pokračuje v zimě, kdy příchody sčítá zase Zbrojovka. „Líšeň je klub, se kterým úzce spolupracujeme a budeme pokračovat,“ potvrdil sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

V létě tam poslal královopolský celek čtyři hráče na hostování. V zimě si stáhl zpět Marka Vintra a přetáhl dva hráče na přestup: záložníka Adriána Čermáka s útočníkem Janem Hladíkem.

A nemuselo skončit pouze u něj, Zbrojovka se zajímala také o stopera a líšeňského kapitána Jana Hlavicu. „Byl a je o něj zájem, ovšem taky musíme ctít, že Líšeň má své potřeby a před sebou těžkou jarní část,“ podotkl Požár.

Přesuny mezi Líšní a Zbrojovkou

LÉTO 2019

- z Líšně do Zbrojovky: David Krška (přestup)

- ze Zbrojovky do Líšně: Dominik Kříž, Martin Zikl, Marek Vintr, Ondřej Vintr (všichni na hostování)

ZIMA 2020

- z Líšně do Zbrojovky: Adrián Čermák, Jan Hladík (oba přestup), Marek Vintr (návrat z hostování)

- ze Zbrojovky do Líšně: ???

Zůstalo tak u dvou hráčů základní sestavy, kteří se z východu Brna stěhovali do Srbské ulice. „Nebavili jsme se o nějakém počtu hráčů. V prvním kroku jsme chtěli vyřešit dva přestupy, což se se povedlo. Šlo nám spíš o naše potřeby a doplnění pozic. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ pronesl manažer Zbrojovky.

Líšeňský nováček soutěže na podzim udivil víc než slušnými výkony a přezimuje na osmé příčce, o jeho hráče tak logicky vzrostl zájem. „Za Líšeň na podzim nastoupili kluci, kteří druhou ligu okusili poprvé a teď jsou ve Zbrojovce. O našeho kapitána je zájem v první lize a ještě o něm určitě bude slyšet,“ připomněl líšeňský trenér Milan Valachovič.

Hlavica jednal se Zbrojovkou i českými a slovenskými prvoligovými kluby, ovšem dres nepřevlékne. Zatím. „Přece jen jsem tu dva roky, klub znám a vybudoval jsem si nějakou pozici, jsem kapitán. Rozumím tomu, že pro klub je jednodušší pustit Hladíka s Čermákem, kteří tu byli sice jen půl roku, zvládli to dobře a vybudovali si jméno, ale nemají ke klubu takový vztah. Další věc je, že Líšeň se chce posunout i na jaře, takže není dobré pustit víc hráčů. Společně jsme si vše vyhodnotili a zůstávám,“ objasnil Hlavica.

Spolupráci klubů usnadňují také osobní vazby. Dobře se znají majitel Zbrojovky Václav Bartoněk s líšeňským předsedou Karlem Hladišem, Valachovič s brněnským trenérem Miloslavem Machálkem se potkávají na stadionech už osm let.

Fotbalisté zároveň víc chtějí do Líšně, protože ji vnímají jako odrazový můstek do Zbrojovky. „O to lehčí jsou pak jednání, když vidí příklady Hladíka, Čermáka nebo Hlavici. Je to dobrý motivační příklad,“ poznamenal líšeňský kouč.

Ovšem zatímco před sezonou zásobovala spíš Zbrojovka nováčka z Líšně, byť jen fotbalisty širšího kádru, v zimě nastal pravý opak. Osmý celek tabulky přichází o opory. „Myslím, že trenér si dovede své hráče a že nás nahradí. Budu se na ně jezdit dívat a držet pěsti, aby se zachránili. Mají třiadvacet bodů, což je dost, takže to dopadne,“ přemítal Hladík.

Obavu o Líšeň nemá ani Čermák. „Musí doplnit kádr, ale jsou tam dobří hráči, aby to ubojovali a určitě se zachrání. Klidně můžou hrát i střed tabulky,“ řekl.

Ze Zbrojovky pokračují na hostování u městského konkurenta Martin Zikl s Ondřejem Vintrem, líšeňský kouč Valachovič pak touží ještě po jednom hráči. „Zúžení kádru budeme řešit po návratu z Malty. Je to otázka poptávky a naší nabídky, ale nabízí se poslat pak někoho spíš do Líšně,“ potvrdil kouč Zbrojovky Machálek.