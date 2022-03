Pod vedením bývalého kouče Zbrojovky Pavla Šustra se ve slovenském kádru pohyboval střídavě především na pozici levého a středního záložníka. „V Senici jsem hrál prakticky asi čtyři posty, nejčastěji jsem nastupoval ve středu zálohy, ale ze začátku jsem zaskakoval na levém kraji nebo taky v obraně. Za ty roky už jsem si zvykl a mám to takhle furt, mnohdy střídám jednotlivé posty i přímo v zápase,“ poznamenal Šumbera.

S defenzivními povinnostmi proto nemá problém. „Spíš je potřeba si zvyknout, že nesmím tolik opouštět svůj prostor, protože mě to samozřejmě pořád táhne dopředu. Občas se zapomenu a vyběhnu, i když bych neměl. Doufám ale, že se s tím sžiju rychle. Troufám si říct, že jsem dozadu zodpovědný,“ podotkl bývalý fotbalista Zbrojovky, za niž zaznamenal v nejvyšší české soutěži třiatřicet zápasů a jeden gól.

Do Líšně přišel teprve před necelými třemi týdny, před startem jarní části soutěže naskočil v novém angažmá pouze do dvou přípravných utkání. V nich nestřídal. „Jsem v týmu zhruba čtrnáct dní, zvykáme si s klukama na sebe a chvíli to ještě potrvá. V mém věku už se ale člověk učí novým věcem rychleji a navíc třeba s Jardou Málkem se potkávám už od mládeže tak deset let. Věřím, že se sžijeme stoprocentně co nejrychleji,“ přál si Šumbera.

Při své soutěžní premiéře po návratu do Líšně oslavil s týmem bod a setrvání na třetí pozici druholigové tabulky. Na hřišti aktuálně třináctého Ústí nad Labem však Brňané obdrželi dva góly po standardních situacích. „Oba momenty jsme měli vyřešit, tohle nás hrozně mrzí. Dostali jsme první branku a za tři minuty přišla další standardka, po které jsme nebyli schopni zareagovat na dorážku. O tomhle se přitom bavíme pravidelně,“ zdůraznil Valachovič.

Z jihomoravského celku se gólově prosadili útočníci Martin Zikl a Martins Toutou. „Nakonec se nám podařilo srovnat a s bodem z venku jsme spokojeni, ve finále může být pro nás důležitý,“ zamyslel se Šumbera.

Další náročná zkouška čeká na líšeňskou defenzivu v úterý, kdy doma od dvou hodin odpoledne přivítají Valachovičovi svěřenci v derby Vyškov. Druholigový nováček totiž v sobotu jasně přehrál favorizovanou Opavu 4:1. „Tak vysoká výhra mě překvapila,“ prohlásil Šumbera a dodal: „Když dáte čtyři góly, určitě máte solidní ofenzivu. Nebereme proto nic na lehkou váhu. Třeba Ondra Vintr prý předvedl dobrý výkon, ale víme, jak si nejen s ním poradit.“