Krize se zdá být definitivně zažehnána. Výsledné skóre možná úplně neodráží dění na hřiště, přesto fotbalisté Zbrojovky vyhráli i druhý zápas pod taktovkou Tomáše Polácha 3:0. Poté, co minulý pátek triumfovali v derby s Líšní, kralovali stejným poměrem i v sobotu odpoledne na hřišti novice z Kroměříže. Brněnský celek se tak vyhoupl na třetí příčku neúplné tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (na snímku ve žlutých dresech) přehráli Kroměříž 3:0. | Foto: Petr Nečas

„Zápas jsme zvládli, i když terén byl složitý a náš výkon v úvodu rozpačitý. Jednoduché situace jsme řešili zbytečně komplikovaně a soupeři jsme tím dávali šance na protiútoky. Po gólu jsme se zklidnili, přidali jsme druhý a to utkání rozhodlo," pravil trenér brněnského družstva Tomáš Polách.

Tomu scházel Ondřej Pachlopník, jemuž se v neděli narodil syn Mateo a kvůli zdravotním problémům byl jen na lavičce Jiří Texl. Jejích místa v základu zaujali Roman Potočný a Jan Hellebrand. Brňané navzdory místy kostrbaté hře vstřelili tři branky, o které se postarali tři různí střelci. Skóre otevřel v páté minutě Denis Alijagič, ve 32. minutě navyšoval z penalty kanonýr Jakub Řezníček a v 58. minutě uzavřel skóre obránce Jan Štěrba.

„Jsem rád, že jsme to takto udrželi. Nějaké situace jsme mohli řešit jinak, i já. Naštěstí z toho nebyl gól, Berky (brankář Martin Berkovec - pozn.red.) nás podržel. Výsledkově zápas hodnotím pozitivně, ale výhra se nerodila lehce, Kroměříž na nás byla dobře připravená a terén tomu taky nepomohl. Soupeř hrál jednodušší fotbal, opíral se o vysokého útočníka a měl pár závarů.“ přemítal Štěrba.

Brňané tak vstřelili za poslední dva duely stejný počet branek jako v předcházejících pěti kláních dohromady. „Každý týden to probíráme, nedařilo se nám v minulosti moc ohrozit bránu, dnes jsme se do toho dostávali častěji. Vyústěním byl ten gól, je to pomoc pro tým a jsme za to rádi,“ radoval se devětadvacetiletý zadák Štěrba, který se vrátil do sestavy po měsíční pauze před dvěma týdny v duelu na Žižkově.

Tehdy Jihomoravané dostali čtyři branky a prohráli 2:4, v posledních dvou duelech ani jednou neinkasovali. „Vybavuju si maximálně dvě situace, které ohrozily naší bránu, jinak jsme to i proti Kroměříži odbránili velmi dobře a získali zasloužené vítězství,“ dodal Štěrba.

Podzimní část sezony završí Zbrojovka domácím soubojem s rezervou Sigmy Olomouc, který odehraje v sobotu od třech hodin odpoledne na domácím hřišti.