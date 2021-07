Téměř před čtrnácti lety coby divizní celek na domácím hřišti vyřadili z českého poháru Slavii, když vyhráli 4:3. A ve čtvrtek vyrazili líšeňští fotbalisté do Prahy k zápasu s jejím rivalem - se Spartou. Jenže jejich historicky první vzájemný zápas byl jen přípravný a druholigový tým v něm prohrál 0:1. „Přesto šlo pro nás o prestiž, protože se Spartou nehrajeme každého půl roku. Jsme rádi, že jsme si proti ní zahráli," ujistil líšeňský záložník Jakub Kučera.

Líšeňští fotbalisté prohráli s pražskou Spartou 0:1. Lamine Fall (v bílém) stíhá sparťanského záložníka Filipa Součka. | Foto: SK Líšeň

Líšeňská defenziva minulou sobotu při porážce 1:2 v přípravném utkání se slovenskou Skalicou obdržela obě branky po hrubých chybách, tentokrát odolala sparťanskému tlaku až do 114. minuty. „Dokázali jsme nějakým způsobem eliminovat Spartu v přechodech, hráli jsme dobře z bloku, snažili se chodit do rychlých kontrů a hru moc neotevírat, protože se Spartou by to bylo těžké," popsal záměr líšeňského celku Kučera.