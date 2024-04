Pro mnohé šokující informace, která v posledních dnech létala zákulisím, je pravdivá. Libor Zábranský dvacet roků poté, co se stal majitelem hokejové Komety, přebírá od Václava Bartoňka majoritní podíl v největším brněnském fotbalovém klubu Zbrojovce. Do té vstupuje podobně jako před dvěma dekádami do Komety v situaci, kdy figuruje ve druhé nejvyšší soutěži.

Setkání Libora Zábranského (vpravo) s Václavkem Bartoňkem v září roku 2013. | Foto: Deník/Attila Racek

„Pro majetkový vstup do Zbrojovky u mě rozhodl patriotismus. Jde o vztah k městu, ve kterém jsem se narodil, a kterému chci co nejvíc vrátit. Brněnský hokej a fotbal musí žít v symbióze, podporovat se navzájem a dělat radost co největšímu počtu fanoušků. To je motor, který mě žene dopředu," uvedl Zábranský v rozhovoru pro klubový web Komety.

Zábranský už v minulosti ve Zbrojovce figuroval jako člen dozorčí rady.

„Stejně jako byl Vašek (Václav Bartoněk - pozn.red.) v dozorčí radě Komety. Už přes deset let úzce spolupracujeme i na úrovni Unie sportovních klubů města Brna. Pravidelně se setkáváme s majiteli a zástupci dalších klubů, debatujeme a jednotně chceme brněnskému sportu pomoct," podotkl brněnský boss.

Nečekaný zvrat. Novým majitelem Zbrojovky Brno se stane Zábranský, boss Komety

Zbrojovku přebírá v situaci, kdy jí šest kol před koncem patří až desátá příčka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a klub tak zažívá nejhorší sezonu za dlouhá desetiletí.

„Zbrojovku chci pozvednout postupnými kroky. Nikdo nemůže čekat zázraky na počkání. Bude to především o tvrdé a systematické práci, ale za tu dobu, co se pohybuju ve sportovním, podnikatelském a politickém prostředí, jsem načerpal dost zkušeností na to, abych tuto situaci společně se svým týmem zvládl. Přebírám rozhodující pravomoc a chci naplnit potenciál, který ve Zbrojovce dřímá," dodal Zábranský.