Určitě budu vždy vzpomínat v dobrém. Pro mě to byly nejlepší fotbalové roky, které jsem zatím měl. Nemůžu si vůbec na nic stěžovat, zažil jsem tam skvělé období.

V Líšni jste poslední dvě sezony zastával funkci kapitána, budete chtít být lídrem kabiny i v Hradci Králové?

Vím, že mám jistý typ vůdcovství v sobě, jsem zvyklý, že jsem často byl v této pozici. Zas ale tady v Hradci jsou hráči, kteří jsou zkušenější než já, takže to bude spíš na nich. Určitě se ale budu chtít přidat a začlenit.

Jak rychle se vůbec zrodil váš přestup?

Bylo to celkem rychlé, není to ani týden, co mě poprvé kontaktovali. Za čtyři dny jsme se domluvili na všem podstatném.

V posledních sezonách jste se vypracoval v oporu líšeňského týmu, zaznamenal jste už dřív zájem z jiného klubu?

Nic takového se ke mně nedostalo. Co já vím, tak Hradečtí byli opravdu první, kdo o mě měli větší zájem, taky mě osobně kontaktovali. Žádnou takhle konkrétní nabídku jsem doteď neměl.

Vedení hradeckého klubu ve vás vidí velký potenciál, vnímá vás jako náhradu za odcházejícího Jana Krále. Jste potěšený z takového zájmu?

Určitě jsem, v pondělí jsem si četl článek, ve kterém o mně mluvili, a moc mě to potěšilo. Byl jsem z toho až překvapený, bylo to pěkné.

Měl jste už možnost se důkladněji seznámit se zázemím hradeckého klubu?

Moc zatím ještě ne, jsme teď druhý den na soustředění, spíše se zatím seznamuji s novými spoluhráči. Chci se s nimi co nejdřív sžít a poznat je. Snažím se postupně zapracovat do týmu, zatím mám jenom pozitivní zkušenosti, kluci jsou fakt fajn.

Znal jste v hradecké kabině někoho už z dřívějška?

Dobře se znám s Kubou Kučerou, se kterým jsem dřív hrál v Líšni. S Michalem Reichlem jsem se zase potkal, ještě když jsem byl v Olomouci. Takže tyhle dva jsem znal už osobně a se spoustou kluků jsem se střetl na hřišti, když jsme spoustu letu nastupovali proti sobě jako soupeři.

V první lize se opět utkáte se Zbrojovkou, těšíte se na pokračování soubojů s tímto rivalem?

Samozřejmě, musím hlavně říct, že se mi proti Zbrojovce osobně vždy dařilo, dal jsem jim dva góly. Doufám, že na to navážu, bylo by super, kdybych jim vstřelil další branku.

Díky své vytáhlé postavě jste se často dokázal prosadit i v soupeřově pokutovém území, budete v tom chtít pokračovat i v první lize?

Musím říct, že se to ode mě tak trochu i očekává. S mými proporcemi mám povinnost si zachovat úspěšnost v defenzivních i ofenzivních hlavičkových soubojích. Dokonce si myslím, že jsem mohl vstřelit i mnohem víc gólů, kdybych měl v některých šancích trochu štěstí a potřebné kvality. Klidně jsem úplně v pohodě mohl přidat dalších sedm nebo osm gólů, několikrát obránci vykopávali míč po mé hlavičce z brankové čáry nebo jsem trefil tyčku.

Z přípravných zápasů nebo z MOL Cupu máte zkušenosti ze soubojů s prvoligovými celky, jak velký rozdíl podle vás je mezi první a druhou ligou?

Osobně si myslím, že je to velký skok. Kvalita hráčů v nejvyšší soutěži je úplně někde jinde, takže si na to budu muset co nejrychleji zvyknout. Snažím se co nejkvalitněji připravit.

Hradec Králové v minulé sezoně hrál ve skupině o titul, máte i nyní ambice se umístit mezi předními celky?

Byla by nádhera, kdybychom výsledkově zopakovali minulou sezonu, budeme se k tomu chtít aspoň přiblížit. Zatím jsem ale nemluvil s nikým z klubu, jaké jsou ambice pro nadcházející ročník, takže uvidíme. Za mě by ale bylo skvělé se držet někde nahoře.

Jaké jsou vaše osobní cíle v novém angažmá?

Určitě se chci dostat do základní sestavy. Přišel jsem do Hradce si vyzkoušet první ligu, jsem vděčný za tuhle šanci, kterou jsem dostal. Teď se porvu o to, abych pravidelně hrál.

V Líšni jste byl zvyklý na diváckou podporu při domácích zápasech, mrzí vás, že Hradec Králové hraje své zápasy v Mladé Boleslavi?

Určitě mě mrzí, že nebudeme hrát přímo doma v Hradci. Tenhle rok ale ještě musíme zvládnout a příští rok už bychom mohli hrát na novém stadionu, na to se těším.