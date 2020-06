Restart druhé ligy přináší rychlý sled utkání a proti Jihlavě nastoupí Líšeň k třetímu duelu za sedm dní. „Zatím vytížení zvládáme, ale je za námi teprve týden. Ukáže se dál, co náročný program s týmem udělá. Jihlava má proti nám obrovskou výhodu, protože hrála už v pátek a nikam necestovala, má den volna navíc,“ upozornil líšeňský kouč Milan Valachovič.

I proto se základní sestava brněnského celku pravděpodobně neobejde beze změny. „Máme dvacetičlenný kádr a všichni jsou mezi sebou vyrovnaní, mužstvo má obrovskou perspektivu a hráče protočíme,“ vysvětlil Valachovič.

Ten ovšem stále nemůže počítat s obráncem Janem Hlavicou, který si odpykává dvouzápasový trest za osm žlutých karet. Lídra líšeňských fotbalistů nahradil proti Vyšehradu jedenadvacetiletý Jakub Černín, který se ve stoperské dvojici postavil vedle zastupujícího kapitána Ondřeje Ševčíka. „Oba hráči zvládli utkání perfektně, odvedli dobré výkony. Ta varianta je hodně reálná i pro zápas s Jihlavou,“ naznačil Valachovič.

PRVNÍ STARTY

Od podzimu se v Líšni udála řada změn a postupně odešlo osm členů základní jedenáctky. První minuty ve druhé lize tak sbírají Marek Matocha nebo Černín, který v klubu hostuje ze Zbrojovky. „Proti nám nastupují hráči s desítkami, stovkami startů. S Vyšehradem jsem si připadal jako Rambo, když lukem bojoval proti ruským tankům a vrtulníkům. To stejné náš čeká s Jihlavou, která netají ambice na postup,“ líčil líšeňský trenér.

Také Jihlava po nucené pauze kvůli pandemii koronaviru ještě nezvítězila a nemá ani bod. Po prohře s Duklou nestačila ani na Varnsdorf, kterému podlehla 1:2.

Trenér Vysočiny Radim Kučera navíc musí vyřešit zapeklitou situaci v obraně. V pátečním utkání přišel hned o dva stopery, červenou kartu uviděl Karel Pojezný a kvůli zranění střídal zkušený stoper Petr Tlustý. „Věřím, že se do sestavy trefíme a bude vítězná. Potřebujeme vyhrát a děláme všechno pro to, aby se tým psychicky zvedl,“ uvedl na klubovém webu jihlavský asistent trenéra Josef Mucha.

Složení soupeřovy obranné čtveřice je tak pro Valachoviče velká neznámá. „Výhoda to pro nás není, protože situace je hůř čitelná, nevíme co očekávat. Jihlava musí vyhrát, aby zůstala co nejvíc nahoře, a má dostatečně kvalitní kádr, aby absence vyřešila,“ upozornil kouč.

TICHO NA STADIONU

I na druhé utkání se kvůli bezpečnostním opatřením na líšeňský stadion dostanou pouze držitelé permanentek. Diváci nezaplní víc než tři sta míst. „Jsme zvyklí, že nás lidé podporují a soupeřům se kvůli nim sem nejezdí snadno. S fanoušky v zádech jsme o hodně silnější, ale teď je bohužel ticho,“ litoval líšeňský zadák Michal Jeřábek.

Zdroj: Deník / VLP Externista

PAVEL ŠŤASTNÝ